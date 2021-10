Attinghauser Ministranten auf grosser Fahrt

Kanton Uri Attinghauser Ministranten auf der Reise Der letzte Ausflug mit dem aktuellen Pfarreiteam führte nach Engelberg. Ramon Engi, Oberministrant 10.10.2021, 14.42 Uhr

Die Attinghauser Ministrantinnen und Ministranten auf ihrem Ausflug nach Engelberg. Bild: PD

39 Jugendliche der Ministrantenschar Attinghausen durften am vergangenen Montag auf die Ministranten-Reise gehen. Dieser Ausflug ist jedes Jahr ein Highlight der Ministranten und alle freuen sich darauf. Bereits in den Wochen zuvor wurde spekuliert, wohin die Reise dieses Jahr wohl gehen wird. Schliesslich wurde klar: Die «Fahrt ins Blaue» führte nach Engelberg.

Dort angekommen und infolge Regenwetters durften sich die Ministrantinnen und Ministranten zuerst im Sporting Park austoben. Ein kleines Badmintonturnier fand statt, ein Billardtisch sowie ein Töggelikasten durften frei genutzt werden von denjenigen, die nicht gerade auf dem Feld standen.

Nach einem kurzen Fussmarsch durch den Regen empfing im Kloster Engelberg Bruder Thomas die Schar. Er hat die jungen Leute auf eine spannende Führung durch das Kloster mitgenommen.

Spannender Postenlauf im Sporting Park

Anschliessend gab es in der Mensa des Klosters ein feines Mittagessen. Serviert wurde die Leibspeise der Ministranten: Schnitzel und Pommes.

Nach einem Erinnerungsfoto wartete am Nachmittag im Sporting Park ein abwechslungsreicher, spannender Postenlauf auf die Ministrantinnen und Ministranten. Von Klettern quer über die Kletterwand zu Tisch-Curling, Melkversuche an einer Kuh auf Rädern, Stiefelwerfen bis zu Einsammeln von Tennisbällen mit Flossen einsammeln. Alle waren mit Eifer dabei und versuchten ihr Bestes zu geben. Es war eine Olympiade anderer Art. Der Muskelkater in den Bauchmuskeln war garantiert vom vielen Lachen. Vom Team Pechvogel auf dem 7. Rang bis zum Team Turnschuh auf dem 1. Rang erhielt jede Mannschaft eine Medaille aus Lebkuchen.

Mit Wehmut ist allen Ministranten bewusst, dass dies die letzte Ministranten-Reise zusammen mit Pfarrer Franz Imhof, Sakristanin Anni Gisler, Hilfs-Sakristanin Vreni Imhof, Helen Gisler und Pfarrköchin Klexy Niederberger war. Die Ministrantenschar Attinghausen bedankt sich von ganzem Herzen bei Pfarrer Franz Imhof und allen Helferinnen für die vielen grossartigen Erlebnisse als Ministranten – sei es in der Kirche, bei einem Anlass oder bei einer der tollen Ministranten-Reisen.

Zurück in Attinghausen verabschieden sich alle mit einem Lächeln auf dem Gesicht und vielen schönen Erinnerungen.