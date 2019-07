Die Gemeinde Sisikon belohnt grosse Treue Auch nach 45 Jahren ist die Anziehungskraft noch immer da: Die Tourismuskommission dankte mehreren Feriengästen für ihre langjährige Treue.

Vertreter der Tourismuskommission Sisikon, angeführt von Timotheus Abegg (links), ehrten die langjährigen Gäste. (Bild: PD, Sisikon, Juli 2019)

(pd/bar) In Sisikon werden jedes Jahr die treuen Feriengäste geehrt, die in der Gemeinde am Vierwaldstättersee Urlaub machen. Kürzlich konnte die Tourismuskommission Sisikon bei wunderschönem Wetter und in Anwesenheit von zahlreichen Besuchern einen gelungenen Anlass durchführen.

Insgesamt 17 Ehrungen vorgenommen

Tourismuspräsident Timotheus Abegg durfte dabei 17 Ehrungen durchführen. Er konnte zu fünf 10-Jahr-, drei 20-Jahr-, zwei 25-Jahr-, drei 30-Jahr- und drei 35-Jahr-Ferienjubiläen gratulieren. Eine Ehrung durfte er für sage und schreibe 45 Jahre Ferien in Sisikon vornehmen. Der Gemeinderat und die Tourismuskommission bedanken sich bei allen Gästen für die langjährige Treue und wünschen allen einen schönen Sommer 2019.