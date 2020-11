Biel geht optimistisch in die Wintersaison – und einer Lockdown-Rückerstattungsgarantie Oberhalb von Bürglen soll es bald losgehen mit dem winterlichen Skibetrieb. Am Wochenende fanden in Fronarbeit die Vorbereitungsarbeiten dazu statt. 03.11.2020, 15.08 Uhr

(sez) Am vergangenen Samstag, 31. Oktober, bereiteten rund 20 Mitarbeitende der Biel-Kinzig AG die Anlagen in Fronarbeit für den Winterbetrieb vor. Das Skigebiet steht nun bereit, der Saisonkartenvorverkauf mit Lockdown-Rückerstattungsgarantie hat gestartet. «Wir sind bereit für die Wintersaison!», so die Betreiber.

Alles Eingelagerte wird hervorgeholt; Abschrankungen, Fangnetze etc. wurden über den Sommer revidiert und müssen nun wieder montiert werden. Bild: PD

Zusammen mit den ersten Sonnenstrahlen waren die Mitarbeitenden am frühen Samstagmorgen auf dem Biel. Hans Schuler, Leiter Skibetrieb, koordinierte die anstehenden Arbeiten und wies den eingespielten Teams ihre Posten zu. Bei schönstem Herbstwetter und warmen Temperaturen wurde sämtliches Material, das im Frühjahr eingelagert und über die Sommermonate in Stand gestellt worden war, wieder an den richtigen Platz verteilt und installiert.

Für die Wintersaison bereit

Mit einem Transportfahrzeug verteilte ein Team die Winterwanderwegmarkierung zwischen Ruogig und Ratzi an den richtigen Stellen. Der Skilift Biel-Weissenboden wurde unter der Leitung des technischen Leiters Skilift Toni Arnold und seinem Nachfolger Lars Schuler ebenfalls auf den Winter vorbereitet. Bügel für Bügel wurde kontrolliert, geschmiert und im richtigen Abstand montiert.

Auch die revidierten Skiliftbügel kommen wieder ans Zugseil. Bild: PD

Neben der Liftspur schlug eine weitere Gruppe Pfähle ein, um dort anschliessend die Schneenetze befestigen zu können. Mit vereinten Kräften wurde die Treppe platziert, die einen direkten Zugang von der Bergstation der Luftseilbahn zum Skilift ermöglicht. Auch die Sicherheitsnetze wurden für den Notfall gespannt und gewissenhaft fixiert.

Korrekt montierte Sicherheitsnetze trennen die Pisten von Wald und steilem Gelände ab. Bild: PD

Als Highlight des Tages kann die Sesselmontage der Sesselbahn Weissenboden–Zopfen/Eggen bezeichnet werden. An diesem Samstagmorgen wurden vor dem Anbringen der Sessel noch die revidierten Rollenbatterien geliefert. Das geprüfte Material wurde von Swiss Helicopter mit viel Präzision direkt an den Masten 6 geflogen, wo es vorschriftsgemäss montiert werden konnte. Zudem führte man eine visuelle Seilkontrolle durch. Am Nachmittag konnten dann die Sessel aus dem Keller der Talstation gehievt, mit einem Kettenzug in die Höhe gezogen und auf dem Seil festgeschraubt werden.

Die Montage der Sessel an der Weissenboden-Zopfen-Bahn. Bild: PD

Dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten hingen bis am Abend alle 100 Sessel, und auch die restlichen Vorbereitungsarbeiten konnten zum grössten Teil abgeschlossen werden.

Saisonkarten mit Lockdown-Rückerstattungsgarantie

Der Wintersportbetrieb ist für die Biel-Kinzig AG von grösster Wichtigkeit und trägt massgeblich zum Erreichen der wirtschaftlich gesteckten Ziele bei. Umso motivierter bereiten sich die Mitarbeitenden und der Verwaltungsrat auf die kommende Wintersaison vor. Die geforderten Sicherheitsmassnahmen werden umgesetzt und das bestehende Schutzkonzept für Kleinseilbahnen eingehalten. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass mit der Einhaltung der Weisungen, der nötigen Eigenverantwortung und dem Verständnis für die aktuelle Situation einer erfolgreichen Wintersaison nichts im Wege steht.

Sollte sich die Situation während der Wintermonate trotzdem nochmals zuspitzen und der Betrieb aufgrund eines Lockdowns eingestellt werden müssen, erhalten Inhaber einer Saisonkarte der Biel-Kinzig AG je nachdem, wann dieser eintreten sollte, einen prozentualen Anteil des Kaufpreises zurückerstattet. Weiter profitieren Saisonkarteninhaber wieder von einem Rabatt von 50 Prozent auf Tageskarten in den sieben anderen Urner Skigebieten (Skiarena Andermatt-Sedrun, Eggberge, Ratzi, Brüsti, Realp, Schattdorf-Haldi und Gitschenen), einem Gutschein für acht Sommererlebnisse im Gesamtwert von über 70 Franken und Rabatten bei den teilnehmenden Partnern Imholz Sport, Bürglen, Schwimmbad Altdorf und Seilpark Rigi.

Die Saisonkarten werden seit dem 15. Oktober im Vorverkauf angeboten und sind gültig ab Eröffnung der Wintersaison oder spätestens ab 1. Dezember 2020. Die Biel-Kinzig AG hofft auf einen schneereichen Winter und wird die Pisten bei den passenden Schnee- und Wetterverhältnissen frühestens ab 21. November 2020 für den Wochenendbetrieb und ab 19. Dezember für den täglichen Betrieb öffnen.