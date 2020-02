Auf dem Biel ob Bürglen startet der März mit einem Traditionsrennen Erfolgreiche Skifahrer wie Bernhard Russi oder Peter Müller haben in der Vergangenheit das Kinzig Derby gewonnen. 21.02.2020, 05.00 Uhr

Auch nach mehreren Jahrzehnten bleibt das Kinzig Derby ein beliebtes Skirennen. Bild: PD

(pd/ml) Am 1. März findet auf dem Biel ob Bürglen das 60. Kinzig Derby statt. 1959, 24 Jahre nach der Gründung des organisierenden Skiclubs Edelweiss Bürglen, fand die erste Austragung des noch immer beliebten Regionalrennens statt. Seit 1998 findet zudem gleichentags der Edelweiss-Cup statt. So ist es den Rennfahrern möglich, gleich zwei Rennen an einem Tag zu bestreiten.