So sind die tonnenschweren Bestandteile der Windräder auf den Gotthard gelangt Auf der Tessiner Seite des Gotthardpasses entsteht derzeit ein Windpark. Der Transport der Dutzende Meter langen Flügel beschäftigte die Verantwortlichen monatelang. Lucien Rahm 15.09.2020, 05.00 Uhr

Je drei 44 Meter lange Flügel werden bald in beständiger Geschwindigkeit um den Windradrotor herum kreisen, der sich in rund 100 Metern Höhe über dem Gotthardpass befindet. Derzeit erbaut das öffentlich-rechtliche Tessiner Energieunternehmen Azienda Elettrica Ticinese (AET) fünf Windräder zur Stromproduktion entlang des Passes. Die verschiedenen Bestandteile mussten zunächst den Weg hinauf finden – und dieser führte durch Uri. Beteiligt war an den Transporten das Urner Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN), das im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (Astra) die Nationalstrassen in Uri verwaltet.