Auf dem Klausenpass einen Töff touchiert: Urner Landgericht verurteilt Ferrari-Fahrer Ein Glarner Autolenker hat sich der fahrlässigen Körperverletzung und des pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall schuldig gemacht. Zum Verhängnis wurde ihm ein Überholmanöver in Unterschächen. Lucien Rahm 09.07.2020, 17.38 Uhr

«Komplexe Risse» am Meniskus hat ein Töfffahrer erlitten, nachdem er auf dem Klausenpass in Unterschächen von einem überholenden Sportwagen gestreift wurde. So steht es in der Anklageschrift, in der dem Autolenker aus dem Kanton Glarus vorgeworfen wird, sich damit der fahrlässigen Körperverletzung sowie des pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall schuldig gemacht zu haben.