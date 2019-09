Auffahrkollision mit drei Personenwagen in Hospental – keine Verletzten Vor dem Dorf Hospental mussten zwei Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Das hinter ihnen fahrende dritte Fahrzeug verursachte einen Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand.

(pd/lil) Am Samstag waren um etwa 15.20 Uhr drei Autos vom Gotthardpass talwärts Richtung Hospental. Kurz vor Hospental mussten die beiden vorderen Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der Lenker des dritten Wagens, schreibt die Kantonspolizei Uri am Sonntag, habe dies zu spät bemerkt und fuhr in das vor ihm stehende Auto. Durch den Aufprall sei der mittige Wagen in das Heck des vordersten Fahrzeugs geschoben worden.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt laut Polizei rund 30'000 Franken. Im Einsatz standen ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.