Zweiter Booster in Uri ab 10. Oktober verfügbar

Auffrischimpfung Zweiter Corona-Booster in Uri ab Montag verfügbar Ab dem 10. Oktober kann in Uri beim Kantonsspital die zweite Auffrischimpfung gemacht werden. 06.10.2022, 08.38 Uhr

Impfzentrum-Mitarbeiter Peter Raimondo Attenhofer macht eine Covid-19-Impfung Urs Hanhart / Urner Zeitung

Der Kanton Uri rechnet ab nächster Woche mit steigenden Covid-Infektionen. Die zweite Auffrischimpfung bietet mindestens vorübergehend einen verbesserten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Ab kommendem Montag, 10. Oktober, kann in Uri daher die zweite Auffrischimpfung gemacht werden. Wie bisher bietet hauptsächlich das Kantonsspital die Impfungen an. Wer sich impfen möchte, kann sich online oder via Hotline anmelden.

Online auf impf-check.ch

auf impf-check.ch Jeweils Mittwochs von 12 bis 14 Uhr über die Hotline 041 875 50 70

Es gibt kein Walk-in-Angebot.