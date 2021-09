Theaterstück mit Gilles Tschudi wird im Tellmuseum aufgeführt

Aufführung Theaterstück mit Gilles Tschudi im Tellmuseum hinterfragt den subjektiven Blick auf die Kunst Ein Türsteher, ein Kunstwerk und eine extreme Erfahrung: Am Samstag spielt Gilles Tschudi im Tellmuseum Bürglen. 17.09.2021, 17.23 Uhr

Dave – gespielt vom Schweizer Schauspieler Gilles Tschudi – soll in seinem neuen Job als Museumsaufsicht ein ganz besonderes Kunstwerk bewachen: «NippleJesus», eine Darstellung von Jesus am Kreuz. Das Werk ist eine Collage weiblicher Brustwarzen, die aus Pornoheften ausgeschnitten wurden. Das schockiert zunächst auch Dave, und er erledigt seinen Auftrag mit enormem Widerwillen. Als er allerdings die Künstlerin persönlich kennen lernt, findet er ganz neue Zugänge, und bald beginnt er sogar, das Kunstwerk gegenüber den empörten Betrachterinnen und Betrachtern zu verteidigen. Als das Exponat bei einem Anschlag zerstört wird, nehmen die Dinge eine überraschende Wendung.

Zwei Aufführungen mit Zertifikat und Anmeldung

Mit dem Theatermonolog «NippleJesus», der am Samstag, 2. Oktober, im Tellmuseum in Bürglen gezeigt wird, soll eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Mythos und Geschichte stattfinden. Das Werk des britischen Bestsellerautors Nick Hornby wolle dabei den zeitgenössischen Kunstbetrieb und unseren subjektiven Blick auf Kunst in Frage stellen, schreibt das Tellmuseum.

Es wird zweimal aufgeführt: einmal um 18 Uhr, und einmal um 20 Uhr. In Folge der anhaltenden Coronapandemie müssen die Besuchenden die vom Bundesrat angeordnete Zertifikatspflicht beachten, eine Anmeldung ist nötig.

Sich humorvoll mit der Frage auseinandersetzen, was Kunst will

Das Stück unter der Regie von Julia Heinrichs sei ein humorvolles Plädoyer für die Freiheit der Kunst und gleichzeitig eine Einladung an jeden und jede, sich mit den ewigen Fragen nach dem, was Kunst ist und was sie will und soll, auseinanderzusetzen und seinen ganz eigenen Zugang zu finden.

Der Schauspieler Gilles Tschudi ist seit den 1970er-Jahren in der Theater- und Filmszene engagiert, so am Theater Neumarkt in Zürich, am Schauspielhaus Zürich oder an der Comédie de Genève. Aktuell ist er unter anderem im Fauteuil Theater in Basel als HD Läppli zu sehen. Julia Heinrichs ist zurzeit als freie Regisseurin an verschiedenen Staats-, Stadt- und Landestheatern wie dem Staatstheater Meiningen, dem Theater Kiel, dem Pfalztheater Kaiserslautern und dem Schauspielhaus Zürich tätig. (mah)

Hinweis: Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den beiden Theateraufführungen ist beschränkt, eine Anmeldung mit Angabe des gewünschten Zeitpunkts ist erforderlich: 079 778 51 80 / schristen@ahapersonal.ch.

Zu Gunsten des Tellmuseums wird ein Eintritt erhoben.