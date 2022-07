Aufruf an die Leserschaft Senden Sie uns Ihre Sommerbilder Die «Urner Zeitung» druckt wiederum Ihre besten Schnappschüsse ab. Zudem sind auch online die schönsten Bilder zu finden. 07.07.2022, 15.25 Uhr

Blumenpracht am Göscheneralsee mit Dammastock. Bild: Paul Furrer (Göscheneralp, 22. Juli 2021)

Ein tolles Bergpanorama auf einer Wanderung, ein Sonnenaufgang frühmorgens oder Gemsen, die durch das Tobel hüpfen: Der Sommer hält unzählige Situationen bereit, um einen einmaligen Schnappschuss mit dem Fotoapparat festzuhalten.

Die «Urner Zeitung» animiert Fotografinnen und Fotografen wiederum dazu, die schönsten Sommerbilder mit der Leserschaft zu teilen. Dazu Gelegenheit bietet das Onlineportal www.urnerzeitung.ch. Die eindrücklichsten, überraschendsten und gelungensten Fotos werden zudem in der gedruckten Ausgabe der Zeitung erscheinen.

Genaue Beschreibung verleiht Mehrwert

Und so funktioniert es: Unter go.luzernerzeitung.ch/leserbilder können Sie Ihr gut aufgelöstes Sommerbild (mindestens 1 MB) hochladen. So gelangt es in die Onlinegalerie. Die Redaktion wählt daraus dann jene Bilder aus, die zusätzlich in der Printausgabe erscheinen werden. Über die Auswahl wird keine Korrespondenz geführt.

Wichtig ist allerdings: Sie sollten zu Ihrem Bild unbedingt Aufnahmedatum und -ort sowie eine möglichst detaillierte Sujetbeschreibung angeben (zum Beispiel: nicht einfach Kanton Uri oder Göschenen, sondern «Beim Aufstieg von der Göscheneralp zur Bergseehütte») und eine genaue Beschreibung des Sujets (nicht einfach Blumenpracht, sondern «Bergwiese mit Alpenrosen»; nicht einfach «Urner Berg im Abendlicht», sondern Urirotstock, Grosse Windgälle oder Dammastock im Abendlicht). Auch dürfen Name, Vorname, Adresse, Wohnort sowie Telefon-/Mobile-­Nummer der Fotografin oder des Fotografen nicht fehlen. Sie können uns Ihr Bild auch gerne per E-Mail zusenden (redaktion@urnerzeitung.ch).

Mutter Gemse begleitet das Junge sicher durchs nasse Tobel. Bild: Peter Sidler (Maderanertal, 11. August 2021)

Neben der Tatsache, dass Sie Ihre Erinnerungen mit der Leserschaft teilen können, hat das Hochladen der Bilder noch einen weiteren Vorteil: Falls die «Urner Zeitung» Ihr Bild abdruckt, dürfen Sie auch auf ein Honorar zählen. Leserbilder werden mit dem Namen des Urhebers publiziert. Online können die Bilder ohne Entgelt veröffentlicht werden.

Am Montagmorgen hat unsere Leserin Petra Furrer diese wahnsinnig schöne und farbenprächtige Aussicht zu Gesicht bekommen. Klar ist: Das Aufstehen um 5 Uhr morgens hat sich schon nur für diesen Moment gelohnt. Sie war auf dem Weg zum Wichelpass, als sie das Bild vom Leutschachtal in Gurtnellen aus aufgenommen hat. Bild: Petra Furrer (Gurtnellen, 26. Juli 2021)