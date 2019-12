Auftragsschütze im Fall Walker erscheint nicht vor Urner Landgericht Das Landgericht Uri hat am Donnerstag den Prozess gegen Sasa Sindelic im Fall Walker vertagt. Der Angeklagte kreuzte nicht in Altdorf auf. Lucien Rahm / SDA Aktualisiert 19.12.2019, 16.54 Uhr

Bild aus vergangener Zeit: 2015 erschien der Auftragsschütze noch vor dem Urner Gericht - mittlerweile in Freiheit, leistete er der Vorladung nicht Folge. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Sasa Sindelic, der Auftragsschütze im Fall Ignaz Walker, ist erneut Thema beim Urner Landgericht. Am Donnerstagmorgen hätte die Verhandlung gegen den 31-jährigen Kroaten in Altdorf stattfinden sollen. Die Vorwürfe: falsche Anschuldigung und Irreführung der Rechtspflege. Allerdings waren zu Verhandlungsbeginn um 9 Uhr weder Sindelic noch sein Zürcher Amtsverteidiger zugegen. Gerichtspräsident Philipp Arnold wartete vorschriftsgemäss noch 15 Minuten ab, um Sindelics Abwesenheit definitiv feststellen zu können. Dann vertagte Arnold das Verfahren auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt. Erst, wenn der Beschuldigte auch nach abermaliger Vorladung nicht erscheint, darf ein Verfahren in seiner Abwesenheit durchgeführt werden.