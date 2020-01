Dirigent in Seelisberg: «Aus Kameradschaft wurde Freundschaft» Remo Gisler dirigiert am Wochenende zum 15. Mal das Jahreskonzert in Seelisberg. Auch ein Theater steht auf dem Programm. Christoph Näpflin 21.01.2020, 05.00 Uhr

Dirigent Remo Gisler freut sich auf sein 15. Jahreskonzert in Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin

Vom Freitag, 24. Januar, bis Sonntag, 26. Januar, lädt die Musikgesellschaft Seelisberg zum Jahreskonzert ein, dem Höhepunkt des Vereinsjahrs. Die 33 Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von Remo Gisler bieten dazu beste Unterhaltung mit bekannten Blasmusikkomponisten wie Karl King, James Swearingen oder Kees Vlak. Die Musikgesellschaft Seelisberg kann dazu auch auf Hilfe von befreundeten Musikanten aus Uri und Nidwalden zählen.

James Bond hat seinen Platz im Programm

Am Konzert sind klassische Märsche wie «Coast Guards» oder der «Home Town Boy» zu hören. Aber auch eine Rhapsody mit Irischen Tänzen und Melodien und die «Weinkeller Polka» vom jungen deutschen Komponisten Stefan Stranger finden im Konzertprogramm Platz. Sicher stossen die Filmmelodien aus verschiedenen James-Bond-Filmen sowie ein Medley von Animationsfilmen aus dem Pixar-Film-Studio auf viel Gegenliebe. Weitere Arrangements zu bekannten Songs aus der Unterhaltungsliteratur runden das interessante Konzertprogramm ab.

Der Urner Remo Gisler leitet am kommenden Wochenende bereits das 15. Jahreskonzert der Musikgesellschaft Seelisberg. «Die Zeit ging wie im Fluge vorbei», sagt Gisler. Es sei schön, auf der Basis der Kontinuität aufbauen zu können. Er verbinde viele schöne Erinnerungen mit der Zeit in Seelisberg. «Aus musikalischen Bekanntschaften sind längst Freundschaften geworden», so Gisler rückblickend auf die vergangenen 15 Jahre. Speziell freut ihn, dass auch wieder junge Musikantinnen und Musikanten die Freude am Musizieren entdeckt haben und aktiv am Konzert mit dabei sind. «Das Konzertwochenende ist der Lohn für die wochenlange Probenarbeit. Im Laufe der Jahre glauben wir zudem, uns musikalisch mit dem Publikum bei der Stückwahl gefunden zu haben», sagt Gisler mit Vorfreude auf das Konzert.

Musikanten schreiben und spielen eigenes Theater

Traditionell folgt nach dem 2-stündigen Musikkonzert ein Lustspiel, das die Musikanten jeweils selber einstudieren und aufführen. In diesem Jahr hat Sepp Püntener, der am Konzert als Saxofonist mitspielt, auch das Theaterstück «Gauner uf der Alp» selber geschrieben. Man darf sicher sehr gespannt sein, was die acht Schauspieler auf der Alp alles erleben.

Eine von der Musikgesellschaft geführte Festwirtschaft, die Käse- und Fleischtombola sowie der Barbetrieb runden das Konzertwochenende ab. Am Freitag und Samstag beginnt das Konzert um 20 Uhr, am Sonntag Nachmittag um 13.30 Uhr. Der Eintritt zu Konzert und Theater ist frei.