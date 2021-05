Ausbildung So viele Urnerinnen und Urner an der Pädagogischen Hochschule Schwyz wie noch nie Die Anmeldungen bei der Pädagogischen Hochschule Schwyz haben stark zugenommen. Ein Grund dafür ist auch das grössere Interesse im Kanton Uri. 05.05.2021, 17.37 Uhr

(jb)

Bei Urnerinnen und Urnern nimmt das Interesse an einem Bachelor an der Pädagogischen Hochschule Schwyz offenbar zu. Noch nie haben sich so viele Personen aus dem Kanton für den Studiengang angemeldet wie dieses Jahr. Neu sind rund 25 Prozent der Studierenden aus dem Kanton Uri.

Dasselbe gilt auch für den Nachbarkanton Glarus. «Das bestätigt unsere Bemühungen, mit den Kantonen Uri und Glarus eng zusammenzuarbeiten und das Netzwerk in beide Richtungen auszubauen», ist Rektor Silvio Herzog überzeugt.