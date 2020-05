Ausflügler sorgen in Uri für volle Kantonsstrassen, aber wenig Verkehr auf A 2 Polizei kontrolliert verstärkt und stellt nachlassendes Verständnis für Covid-Massnahmen fest.

Markus Zwyssig 22.05.2020, 17.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch am Freitag waren viele Autos und Motorräder in Richtung Gotthardpass unterwegs. Bild: Urs Hanhart (22. Mai 2020)

Das schöne Wetter an Auffahrt lockte im Kanton Uri sehr viele Menschen zu Ausflügen. «Auf den Kantonsstrassen war ein hohes, teilweise sogar ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, zu verzeichnen», bestätigt Gusti Planzer, Mediensprecher der Urner Polizei, auf Anfrage. Der Freizeitverkehr führte dazu, dass Parkplätze an Ausflugszielen wie an der Isleten, in Seelisberg, am Klausenpass oder die Parkplätze entlang des Sees schon früh vollbesetzt waren. «In vereinzelten Fällen musste die Polizei Parkbussen ausstellen», so Planzer.

Anders präsentierte sich die Situation auf der A2 in Fahrtrichtung Süd. Am Mittwoch betrug das Verkehrsaufkommen rund 60 Prozent des Vorjahrs. An Auffahrt waren es rund 35 Prozent. Einzig am Mittwochabend kam es zwischen 19.40 und 20.40 Uhr zu 2 Kilometern Stau. Im Gegensatz gab es im Vorjahr am Tag vor Auffahrt und an Auffahrt insgesamt 29 Staustunden.

Zahlreiche Auto- und Motorradfahrer waren auch am Klausenpass unterwegs. Bild: Urs Hanhart (20. Mai 2020)

Covid-Massnahmen: Polizei appelliert an die Eigenverantwortung

Die Polizei führte mit stark verstärkter Patrouillentätigkeit Kontrollen zur Einhaltung der Covid-Massnahmen durch. Die Polizei kann gemäss Gusti Planzer ein mehrheitlich positives Fazit ziehen: «Ein Grossteil der Personen und Betriebe zeigt Verständnis für die Kontrollen und hält die Vorgaben ein. Vereinzelt kam es aber auch zu Beanstandungen.» Seit Mitte Mai sei festzustellen, dass das Verständnis der Bürger für die Covid-Massnahmen nachlasse. Deshalb appelliert Planzer an die Eigenverantwortung der Bürger und ersucht sie um Einhaltung der Bundesvorgaben.

Passstrassen: Kontrollieren statt büssen

Die Covid-Vorgaben des Bundes waren in den vergangenen Wochen Auslöser, insbesondere auch Passstrassen mit Wintersperre zu kontrollieren. Dabei hat die Kantonspolizei festgestellt, dass vor dem Fahrverbot oder vor den Abschrankungen - aber auch ausserhalb der Parkfelder - Autos abgestellt worden sind. Das sagte Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti auf eine entsprechende Frage von Hansueli Gisler (SVP, Bürglen) am Mittwoch im Landrat.

Weil die Kontrollen in den vergangenen Jahren nicht regelmässig vorgenommen worden seien und sich ein Gewohnheitsrecht eingeschlichen habe, entschied sich die Polizei, einen Flyer zu erstellen, sagte Moretti. Diesen klemmte die Polizei Fahrzeugen unter die Scheibenwischer, welche verbotenerweise auf der Passstrasse parkiert waren. «Das Vorgehen, Information statt Busse, wurde von vielen fehlbaren Lenkern begrüsst», so Moretti. Das Missachten eines Fahrverbots, das heisst das Parkieren auf der anderen Seite der Verbotstafel wurde hingegen gebüsst.

Nutzungskonzept: Lücke soll geschlossen werden

2018 hat die Baudirektion zusammen mit der Kantonspolizei ein Nutzungskonzept Urner Passstrassen mit Wintersperre erarbeitet. Dabei fehlte aber eine Regelung zum Parkieren. Die Lücke sei erkannt worden, so Moretti. Die Polizei will nun zusammen mit der Baudirektion und dem Amt für Betrieb Nationalstrassen die Thematik besprechen und nach Lösungen suchen. «Ziel ist es, dass sowohl für die Bevölkerung wie auch für die kontrollierenden Behörden Rechtssicherheit besteht, ob und wo entlang von Urner Passstrassen mit Wintersperre künftig parkiert werden kann.»

Das Abstellen von Autos auf Passstrassen bei Wintersperre ausserhalb markierter Parkfelder ist gemäss Strassenverkehrsgesetz verboten. Zudem sei dies oft auch gefährlich, so Moretti. «An verschiedenen Stellen auf der Passstrasse ist während der Wintermonate jederzeit mit Steinschlägen oder Lawinen zu rechnen. Die Sicherheit der Bevölkerung wird bei der Anpassung des Schutzkonzepts erste Priorität haben.»