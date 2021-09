So geht eine Bürglerin in Australien mit den Corona-Regeln um

Ausland-Urnerin So geht eine Bürglerin in Australien mit den strengen Coronaregeln um Die Bürglerin Monika Gisler ist vor über zehn Jahren nach Australien ausgewandert. Doch auch am anderen Ende der Welt bleibt die Urnerin in ihr präsent. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Sie trägt Finken mit dem Uristier drauf, im Gestell an der Wand stehen Bücher wie «Bärglerglick – Bärglerleid» oder «Ürner Sagen». Es ist klar: Hier hat sich eine Urnerin eingerichtet. Doch das Zuhause steht nicht etwa im Urnerland, sondern am anderen Ende der Welt. Monika Gisler lebt in Australiens grösster Stadt Sydney, bekannt für sein Opernhaus.

2010 wanderte die Bürglerin in die Metropole mit fünf Millionen Einwohnern aus. «Ich hatte nie im Sinn, nach Australien auszuwandern», sagt sie. Eigentlich habe sie geplant, nach fünf Jahren in Irland zurück in die Schweiz zu kommen, um sich selbstständig zu machen. Doch wollte sie zuvor noch etwas mehr Erfahrung sammeln, weshalb sie bei ihrem damaligen Arbeitgeber um eine Versetzung ins Ausland bat. Das führte sie nach Australien. «Ich wollte ursprünglich nur ein Jahr in Sydney arbeiten. Doch nach sechs Monaten hier wurde mir klar, dass ich bleiben werde.»

Seit zwei Monaten im Lockdown

Nun lebt sie seit fast elf Jahren in «Down Under». Auch die Coronakrise erlebt die 45-Jährige in Sydney. Das Land geht dabei seit Beginn der Pandemie mit harter Hand gegen Ausbrüche des Virus vor. Lockdowns wegen einzelner Fälle sind keine Seltenheit. Diese Strategie – zusammen mit den Vorteilen als Inselstaat – führte dazu, dass das Land mit seinen 25 Millionen Einwohnern bis dato rund 1000 Todesfälle verzeichnet. Im internationalen Vergleich sind das äusserst niedrige Zahlen. Die rigorose Coronapolitik brachte viele Freiheiten mit sich. Die Einwohner Sydneys konnten sich in den vergangenen anderthalb Jahren grösstenteils frei und ohne grosse Einschränkungen bewegen. Restaurants waren offen, eine Maskenpflicht gab es nicht.

Monika Gisler lebt seit fast elf Jahren in Australien. Bild: PD

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Die australischen Grenzen sind seit März 2020 geschlossen. Nicht nur werden kaum Touristen ins Land gelassen, die Einheimischen dürfen das Land nur mit einer Ausnahmebewilligung verlassen. Und seit mehr als zwei Monaten sitzen die Einwohner des Bundesstaats New South Wales, in dem sich auch Sydney befindet, wieder in einem Lockdown fest. Auch Monika Gisler ist davon betroffen. Sie darf nur noch für das Nötigste aus ihrer Wohnung raus: Aus medizinischen Gründen, um einkaufen zu gehen, für körperliche Ertüchtigung oder wenn ein Angehöriger dringende Hilfe benötigt. Mehr als fünf Kilometer darf sie sich dabei nicht von ihrem Zuhause entfernen.

«Wir Innerschweizer sind zäh»

Die Urnerin berät als Selbstständige Unternehmen. Seit zwei Monaten macht sie das nun ausschliesslich online von ihrer Wohnung aus, wo sie den Grossteil des Lockdowns verbringt. «Mittlerweile ist irgendwie jeder Tag gleich. Ich habe schon ein wenig ein Coronahirn», sagt sie lachend. Für etwas Abwechslung sorgt das tägliche Joggen am Strand, Gespräche mit Nachbarn und neue Hobbys wie Häkeln oder Stühle zu restaurieren und sie danach zu verkaufen.

Während dieser Zeiten der harten Freiheitsbeschneidungen merkt die Auslandschweizerin, wie sehr sie immer noch Urnerin ist. «Wir wollen unabhängig und frei sein», sagt sie. Das sei ein Unterschied zu den Einheimischen. Diese würden beispielsweise die strengen Massnahmen voll und ganz mittragen.

«Wir Innerschweizer sind zudem zäh. Uns haut es nicht so schnell um.»

Denn Monika Gisler lebt alleine und darf seit zwei Monaten keine Gäste empfangen oder sich anderen Personen nähern. «Das ist alles andere als einfach – man muss belastbar sein.»

Wenn Corona gerade mal nicht das dominierende Thema ist, geniesst sie Australien jedoch. «Das Leben hier spielt sich draussen ab. Man trifft sich am Strand oder zum Grillieren. Das gefällt mir sehr.» Zudem sei es sehr einfach, sich selbstständig zu machen. «Da werden einem kaum Steine in den Weg gelegt.» Und auch die Lebenseinstellung der Australier sage ihr zu: «Der Australier arbeitet, um zu leben.» Man könne hier durchaus etwas zurückfahren. Doch sei das Gras auch am anderen Ende der Welt nicht grüner. «Es ist nur anders.»

Abgesehen vom Lockdown geniesst Monika Gisler das Leben am andern Ende der Welt. Bild: PD

Gerne wieder einmal den «Güdelmäntig» erleben

Die Doppelbürgerin würde gerne wieder einmal für einen Heimatbesuch in die Schweiz reisen. «Ich bin schliesslich Schächentalerin», sagt sie. «Ich vermisse die Urner Berge und natürlich meine Familie und Freunde.» Wenn sie in der Schweiz sei, besteige sie jedes Mal mindestens einen Berg. «Und ich würde gerne wieder einmal den ‹Güdelmäntig› in Altdorf verbringen.» Als sie vor 16 Jahren aus dem Urnerland wegzog, habe sie kaum zurückgeschaut. «Aber je älter man wird, desto mehr werden andere Dinge wichtiger.»

Auswanderungswilligen empfiehlt sie, das Zielland nicht nur als Tourist zu bereisen. «Man sollte Ferien nicht mit auswandern verwechseln.» Besser sei es, einmal sechs Monate dort zu leben und zu arbeiten, um zu erfahren, ob einem der Alltag und die Eigenheiten vor Ort zusagen. «Hier in Australien beispielsweise gibt einem der Arbeitgeber normalerweise nur zehn Krankheitstage pro Jahr.» Wenn man länger krank sei, sei der Lohn nicht gesichert. Solche Dinge müsse man einfach akzeptieren. Und das hat Monika Gisler gelernt zu tun.