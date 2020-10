Ausschiessen in Seedorf: Bernhard Gisler verteidigt die Spitze der Jahresmeisterschaft Während Felix Zurfluh als «Hoosäma» gefeiert wird, siegte Bernhard Gisler erneut in der Jahresmeisterschaft der Seedorfer Schützengesellschaft. Den «Schinkenstich» entschied Toni Gisler zu seinen Gunsten. 28.10.2020, 15.30 Uhr

Das Podest in der Jahresmeisterschaft: Jahresmeister Bernhard Gisler, flankiert von Felix Zurfluh (2.) und Judith Gamma (3.). Bild: PD

(pd/RIN) Am Absenden der Schützengesellschaft Seedorf hielten die Vereinsverantwortlichen Rückblick auf die vergangene Saison und insbesondere auf das Ausschiessen. Dank grosser Bemühungen des Vorstands und entsprechender Flexibilität der Schützinnen und Schützen ist es den Seedorfern gelungen, trotz der Coronakrise die Jahresmeisterschaft ohne wesentliche Einschränkungen durchzuführen.

Auf der erneuerten Schiessanlage wurden die Resultate zwar nicht wesentlich besser, aber der Schiessbetrieb machte bei den Schützen damit noch mehr Spass. Insbesondere die Möglichkeit, beim Aufenthalt im Schützenstübli «Chez Renata und Theres» auf dem Monitor die Konkurrenz nachzuverfolgen, wird rege genutzt. Ein Vorteil für den Schützen ist, dass seine Resultate beim Eintritt in die besagte Wirtschaft von den Kollegen bereits analysiert und sauber aufbereitet sind.

Die Jahresmeisterschaft der Jungschützen entschied Leonie Zurfluh (Mitte) vor Tom Zurfluh (links) und Robin Zurfluh. Bild: PD

«Schwyynigs» muss auf mehr Schützen verteilt werden

«Hoosämä» Felix Zurfluh Bild: PD

37 Schützinnen und Schützen nahmen am «Schinkenstich» teil, was einer Steigerung der Anzahl Schützen um rund ein Drittel gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dementsprechend kleiner fielen die zu verteilenden «Schwyynigs»-Stücke aus. Lediglich die Schinken-Gewinner Anton Gisler, Lukas Frei, Leonie Zurfluh und Adrian Zurfluh durften sich an einem «Mocken» in gewohnter Grösse freuen. Felix Zurfluh wurde bereits zum dritten Mal als «Hoosäma» ausgerufen. In einer launigen Rede führte er aus, dass er sich als Jungschützenausbildner an den Erfolgen seiner Schützlinge mindestens so stark freue, wie wenn er selber erfolgreich sei. Als Angehöriger der «Reschtiger»-Schützendynastie darf er sich zurzeit oft an den Erfolgen von gleich drei Generationen in der Feuerlinie freuen.

Bernhard Gisler siegte in der Jahresmeisterschaft knapp vor Felix Zurfluh. Er wiederholte damit seinen Sieg aus dem Vorjahr. Ebenfalls gewann er den Kranzstich. Im «Sie-und-Er-Stich» gewannen Judith Gamma und Thomas Gisler deutlich vor Sandra Bissig und Bernhard Gisler sowie zwei Teams aus der «Reschtiger»-Familie. Das Absenden der Seedorfer Schützen im neu eröffneten Restaurant Rössli endete in gemütlicher und gastfreundlicher Stimmung.