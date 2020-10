Luftseilbahn Schattdorf–Haldi muss ausser Plan revidiert werden Bei der Luftseilbahn, die von Schattdorf aus aufs Haldi führt, mussten dieser Tage aussergewöhnlich früh das Zug- und das Gegenseil ausgewechselt werden. Georg Epp 07.10.2020, 05.00 Uhr

Dass sich bei einer Pendelbahn beide Kabinen im Tal befinden, ist selten. Dies war bei der LSB Schattdorf–Haldi am vergangenen Montagabend der Fall: Das Zug- und das Gegenseil mussten eher überraschend ausgewechselt werden. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 5. Oktober 2020)

Im August entdeckte man bei der Luftseilbahn Schattdorf–Haldi bei einer Routinekontrolle Schäden am Zug- sowie am Gegenseil. Dies überraschte, zumal die Seile erst sieben Jahre in Betrieb waren, die Vorgängerseile hatten zuvor nämlich beinahe 20 Jahre im Einsatz gestanden. Verschiedene Drahtbrüche wurden sofort fachmännisch repariert, aber es war auch klar, dass das Zug- und das Gegenseil ersetzt werden müssen.

Bei der Detailkontrolle im Jahre 2017, vor der grossen Renovation mit neuem Antrieb und neuer Steuerung im Jahre 2018, waren keinerlei Schäden entdeckt worden, sonst hätte man das Zug- und das Gegenseil während des achtwöchigen Unterbruchs ebenfalls ersetzen können. Christian Gisler, der Betriebsleiter der Bahn, zeigte sich aber erleichtert, dass die Schäden bei der Kontrolle entdeckt wurden und dass man sofort reagieren konnte.

Edgar Welti, der Technische Leiter der Seilbahn, der im Auftrag der Remec AG die Technik der Bahn überwacht, meinte dazu: «Für die Benützer der Bahn bestand aber zu keiner Zeit eine Gefahr. Erstens haben die Zugseile eine mehrfache Sicherheit und die Seilbahnkabinen haben eine Fangbremse auf dem Laufwerk, die bei einem Seilriss aktiviert worden wäre.»

Ein neues Seil kann aber nicht ab Stange gekauft werden, sondern haben eine Lieferfrist von mindestens 4 Wochen. Das Zugseil mit einem Durchmesser von 17,5 Millimetern hat eine Länge von 1260 Metern und wiegt rund 1,4 Tonnen. Das Gegenseil ist mit 16,5 mm Durchmesser etwas dünner und auch leichter. Die unvorhergesehenen Kosten belaufen sich auf ca. 50'000 bis 60'000 Franken, allein die neuen Seile verschlingen rund 30'000 Franken.

Betriebsleiter Christian Gisler (links) verfolgt gespannt das Verspleissen des alten mit dem neuen Zugseil. Bild: Georg Epp

Ursache der kurzen Lebensdauer wird untersucht

Vergangenen Montag wurden die Revisionsarbeiten gestartet. Mit zwei Fachspezialisten der Firma Garaventa AG und fünf Mitarbeitern der Bahn startete man die hochinteressante Seilwechslung. Für diese braucht es sehr viel Einrichtungsarbeit, besonders interessant ist das Verspleissen des alten und des neuen Seiles, bevor es eingezogen werden kann.

Für Edgar Welti ist die kurze Lebensdauer der Seile trotz optimaler Wartung ein Rätsel. Natürlich wird die Bahn intensiv benützt, aktuell fährt man wegen der Coronapandemie im Viertelstundentakt. Die Ursache wird sehr genau untersucht, es wird interessant sein, ob Materialfehler oder eine andere Ursache zum Vorschein kommen. Im Gegensatz zum Zug- und Gegenseil hat das Tragseil eine unglaubliche Qualität vorzuweisen, es ist seit 1959, also seit 61 Jahren, in Betrieb und noch immer in gutem Zustand.

Während der ausserordentlichen Revision stand ein Ersatzbus zur Verfügung. Allgemein hofft man, den Normalbetrieb der Luftseilbahn bereits am Donnerstag wieder aufnehmen zu können.