Urner Verein der Spielgruppenleiterinnen mit Preis ausgezeichnet

Auszeichnung Gesundheitsförderungspreis geht an Urner Verein der Spielgruppenleiterinnen Die «Fach- und Kontaktstelle der Urner Spielgruppenleiterinnen Uri» durfte vom Regierungsrat den mit 5000 Franken dotierten Preis entgegennehmen. Gewürdigt wird damit die Arbeit der Spielgruppenleiterinnen zum Wohle der Urner Kinder. 28.06.2021, 12.08 Uhr

Claudia Fedier, Präsidentin des Vereins «Fach- und Kontaktstelle der Urner Spielgruppenleiterinnen Uri», nimmt den Preis von Gesundheitsdirektor Christian Arnold entgegen. Bild: PD

Der Verein «Fach- und Kontaktstelle der Urner Spielgruppenleiterinnen Uri» erhält den Urner Gesundheitspreis für das Jahr 2020. Dieser Preis wird alle zwei Jahre von der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion (Gsud) verliehen, jeweils auf Empfehlung der Fachkommission für Gesundheitsförderung und Prävention. Üblicherweise wird der Preis anlässlich der kantonalen Gesundheitskonferenz überreicht. Aufgrund der Coronapandemie konnte diese in den Jahren 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden, weshalb die Preisübergabe nun in kleinem Rahmen stattfand.

Die Spielgruppenlandschaft in Uri ist vielfältig, beschreibt die Gsud in einer Mitteilung. Aktuell existieren 19 Angebote in 13 Gemeinden. Neben Spielgruppen in Innenräumen gibt es auch Wald-, Natur- oder Bauernhofspielgruppen sowie ein Angebot für Kinder gemeinsam mit den Eltern. Rund 350 Urner Kinder profitieren jährlich von diesen Angeboten. Geleitet werden die Spielgruppen von engagierten und fachkompetenten Leiterinnen.

Ehrenamtliche vernetzen aktuell 17 Spielgruppen in Uri

Die Fach- und Kontaktstelle der Urner Spielgruppenleiterinnen – kurz FKS – ist ein wichtiger Akteur in der Lebensphase der frühen Kindheit. Die FKS wurde im September 2017 gegründet und ist als Verein organisiert. Sie wird von fünf Vorstandsfrauen ehrenamtlich geleitet und besteht aus 28 Aktivmitgliedern. Sie vernetzt aktuell 17 Spielgruppen in Uri. Die FKS informiert und berät die Urner Spielgruppenleiterinnen. Sie organisiert Vernetzungstreffen und Weiterbildungen für ihre Mitglieder und fördert dadurch die Qualität der Spielgruppenarbeit in den einzelnen Gemeinden. Die FKS ist ausserdem Ansprechpartnerin für Eltern, Gemeinden und kantonale Stellen und setzt sich für die Stärkung der Spielgruppen ein.

Stellvertretend für alle aktiven Spielgruppenleiterinnen in Uri durfte die FKS den Gesundheitsförderungspreis am vergangenen Freitag, 25. Juni, entgegennehmen. Für Regierungsrat Christian Arnold ist klar:

«Den Urner Spielgruppenleiterinnen gilt unser Dank für ihre wertvolle Arbeit mit den Kindern. Sie unterstützen mit ihrer Arbeit die Urner Eltern und helfen mit, die Kinder in ihrer gesunden Entwicklung zu stärken.»

Projekt für ein gesundes «Znüni» realisieren

Auch zukünftig will die FKS aktiv bleiben. Um die Qualität der Spielgruppen in Uri stetig zu steigern, will sie ihren Mitgliedern weiterhin spannende Weiterbildungen ermöglichen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Gemeinsam mit Gesundheitsförderung Uri wird im Spielgruppenjahr 2021/2022 zudem ein Projekt realisiert für ein gesundes «Znüni» in den Spielgruppen. Weitere Projekte im Bereich Stärkung der psychischen Gesundheit sowie vielseitiger Bewegung und ausgewogener Ernährung sind für die nächsten Jahre in Planung. (RIN)

Mehr Infos gibt es unter: https://www.fks-uri.ch