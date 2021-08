Ökologisches Smarthouse steht in Seelisberg

Autark Solarpanels, Wärmepumpe und Batterie: In Seelisberg steht das Haus der Zukunft Das ökologische Smarthouse von Bernhard Epp und Agnes Wickart ist in Sachen Elektrizität und Heizung vollends autark. Das klingt nach Zukunftsmusik. Doch ganz gratis ist das System aber nicht. Christian Tschümperlin 19.08.2021, 16.00 Uhr

Viele Schweizer träumen vom Eigenheim. Es ist ein Traum, der kostet und je nach Gebäude CO 2 -intensiv ist. Gerade Ölheizungen stehen im Ruf, zum globalen Klimawandel beizutragen. Der Ausstoss von CO 2 pro Objekt ist sehr individuell, grundsätzlich gilt aber: Je grösser das Haus, desto mehr CO 2 wird mit einer Ölheizung ausgestossen.

Bernhard Epp und Agnes Wickart betreiben seit Mai 2021 ein smartes Energiehaus in Seelisberg. Bild: Christian Tschümperlin (Seelisberg, 11. August 2021)

Jemand, der sich nicht nur Gedanken macht zum Klimawandel oder bloss darüber spricht, ist Bernhard Epp aus Seelisberg und dessen Ehefrau Agnes Wickart. Sie haben sich gleich für das gesamte Paket entschieden: Seit Mai dieses Jahrs bewohnen sie ein sogenanntes ökologisches Smarthouse mit Fotovoltaik, Wärmepumpe und Batteriespeicher. Mit anderen Worten: Das Haus ist autark. Wer an der Bitzistrasse entlang geht, dem dürfte es auffallen. Es sind die dunklen Solarpanels auf dem Dach des Eigenheims, die sofort ins Auge stechen. Doch hinter der Fassade steckt sehr viel mehr Technik. Smart ist das Haus nämlich deshalb, weil die verschiedenen Komponenten über ein Computersystem miteinander vernetzt sind und effizient zusammenarbeiten. Dies macht das Haus auch ökologisch effizient.

Was technologisch effizient ist, ist auch ökologisch effizient

Im Keller befindet sich ein ganzer Raum mit ausgeklügelten Gerätschaften. Da steht zunächst mal der Boiler fürs Warmwasser sowie der grosse Pufferspeicher für das Heizsystem. Im Sommer wird dieser direkt über die Fotovoltaikanlage erhitzt, im Winter soll sich dann die Luftwärmepumpe zwischenschalten. Diese komprimiert die Luft, bis sie heiss wird, und das sei unglaublich effizient. Damit wärmt man das Haus. Epp weiss:

«Bei der Wärmepumpe handelt es sich um einen umgekehrten Kühlschrank.»

Von links: der Boiler, die Sicherungen und der Sicherheitsschalter, die beiden Wechselrichter und die Batterie. Bild: Christian Tschümperlin (Seelisberg, 11. August 2021)

Neben der Pumpe stehen die Sicherungen und der Sicherheitsschalter. Mit Letzterem kann man die ganze Anlage notfalls ausser Betrieb nehmen. Und da sind noch die beiden Wechselrichter. Sie wandeln den Gleichstrom, wie er aus der Fotovoltaikanlage kommt, in Wechselstrom um, der im Haushalt verwendet werden kann. Die Batterie wiederum speichert bis zu 16,6 Kilowattstunden. «Pro Tag verbrauchen wir 15 Kilowattstunden an Strom, mit der Batterie können wir unser Haus also einen Tag lang autark versorgen bei Stromausfällen», sagt Epp und zückt wie zum Beweis ein iPad, auf dem allerlei Livedaten des Smarthouses grafisch dargestellt werden.

Auf ihren iPads können Bernhard Epp und Agnes Wickart allerlei Livedaten über ihr Smarthouse sehen. Bild: Christian Tschümperlin (Seelisberg, 11. August 2021)

Das Ehepaar Epp-Wickart stellt seit Mai ihren Strom selber her. Mit der Fotovoltaikanlage produzieren sie seither genügend, um ihren Haushalt bestreiten zu können. Während des Besuches wird gerade mit einer Leistung von 11'000 Watt (11 Kilowatt) Strom hergestellt, 420 Watt werden gleich vor Ort konsumiert, der Rest wird im Batteriespeicher gespeichert. An einem durchschnittlichen Sommertag kommen sie auf eine produzierte Energiemenge von 75 bis 80 Kilowattstunden. Dies entspricht der Energiemenge von 750 Glühbirnen à 100 Watt, welche über eine Stunde betrieben werden, wobei die meisten Häuser heutzutage ja mit energiearmen LED-Lichtern ausgestattet sind. Frau Wickart dazu:

«Wenn die Enkelkinder da sind, verbrauchen wir mehr, da sie TV und iPad et cetera nutzen und mindestens zweimal täglich duschen.»

Früher habe sie sich am hohen Stromverbrauch der Enkelkinder gestört. «Diese beklagten sich, dass sie bei der Grossmutter immer die Lichter löschen müssen, wenn sie ein Zimmer verlassen», so Epp. Dies sei jetzt nicht mehr der Fall. Das Haus produziert mehr als genug Energie für den Eigenbedarf. Bernhard Epp sagt: «Im Sommer könnten wir mit unserer Anlage vier bis fünf Nachbarhäuser mitversorgen.»

Den überschüssigen Strom speisen sie ins Stromnetz von EWA Energie Uri ein. Im regnerischen August haben sie bisher gerade mal 8 Kilowattstunden Strom aus dem Netz bezogen. «Die Anlage produziert sogar bei Nebel Strom, also bei indirektem Licht. Es braucht keine direkte Sonneneinstrahlung», berichtet Epp. Dass das Konzept so gut funktioniert, liegt aber auch an der speziellen Isolierung des Hauses. «Wir verfügen zwar über keinen Minergie-Standard, aber das Dach ist sehr gut isoliert, dies ist das Wichtigste. Ausserdem haben wir ein Doppelmauerwerk.»

Epp war bei der Realisierung von Anfang an mit von der Partei. Der gelernte und mittlerweile pensionierte Schreiner sagt: «Ich konnte den Handwerkern mit meinem Fachwissen auf die Finger schauen.» Er sei technisch sehr bewandert. Zum Einsatz kamen Spezialisten von EWA Energie Uri, welche sich von A bis Z um alles kümmerten. Nur den lokalen Dachdecker hatte er selber organisiert. «Die Entscheidung, ein Smarthouse zu realisieren, fiel, als wir die Ölheizung ersetzen mussten. Wir liebäugeln schon seit Jahren mit einem ökologischen Haus.»

Ein Smarthouse kostet und es rentiert sich doch

Der Grund, weshalb viele Menschen beim Smarthouse noch zögern, liege wohl daran, dass diese sich nicht so viele Gedanken über die Zukunft machten. «Es sind vor allem die Anschaffungskosten, die abschrecken», so Epp. Die Realisierung einer umfangreichen integrierten Energielösung wie im Beispiel des Ehepaars Wickart-Epp in Seelisberg kostet gemäss EWA Energie Uri ungefähr zwischen 80'000 und 100'000 Franken. Wer sich nur für die Luftwärmepumpe entscheidet, muss mit Kosten von ungefähr 40'000 Franken rechnen. Remo Burgener, Leiter Energie beim EWA, erklärt:

«Mit unseren integrierten Gesamtenergielösungen können unsere Kundinnen und Kunden einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung, dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern, leisten.»

Bernhard Epp erklärt: «Viele sagen sich, für dieses Geld kann ich mir viel Öl kaufen. Dabei vergessen sie, dass man bereits nach 15 bis 25 Jahren vom Smarthouse finanziell profitieren kann.» Daneben bietet EWA Energie Uri auch das Finanzierungsmodell Contracting an, bei welchem der Hausbesitzer keine Investitionskosten tragen muss. Epp ist sich sicher: «In 15 oder 25 Jahren wird auch das Öl und der Strom aus dem Stromnetz viel teurer sein als heute. Es lohnt sich also.»

Wer Interesse an einem Besuch bei Bernhard Epp und Agnes Wickart hat, denen bieten sie eine Führung an. Epp: «Wenn die Leute die Freude eines Smarthouses erleben können, werden sich auch mehr dafür entscheiden.»

