Terrassengeländer stoppt Irrfahrt von Auto in Bauen

(zfo) Am Montag, kurz nach 11.45 Uhr, fuhr der Lenker eines Autos mit Kontrollschildern des Kantons Basel-Landschaft die steil ansteigende Quartierstrasse der Hofstatt in Bauen. Im Bereich Hofstatt 11 hielt er an, um sich bei einem Passanten nach dem Weg zu erkundigen, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. Aus derzeit ungeklärten Gründen rollte das Fahrzeug unvermittelt rückwärts in die Einfahrt der gegenüberliegenden Liegenschaft und der Mann fiel dort aus dem Auto.

Anschliessend drehte sich das ungesicherte, führerlose Fahrzeug um 180 Grad und rollte vorwärts rund 50 Meter über ein steil abfallendes Wiesland.

Die Fahrt endete auf einer Garagenterrasse, als das Fahrzeug durch das Terrassengeländer gestoppt wurde. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug sowie an der Liegenschaft entstand laut Polizeiangaben Sachschaden von rund 30'000 Franken. Für die Bergung musste ein Kran aufgeboten werden.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Bauen, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.