Autobahn A2 gesperrt, Raststätte evakuiert: Reuss droht bei Attinghausen über den Damm zu treten Der starke Regen in der Innerschweiz lässt Bäche über die Ufer treten. So musste die Autobahn A2 zwischen Beckenried und Erstfeld am frühen Samstagmorgen wegen Hochwasser gesperrt werden. 03.10.2020, 02.24 Uhr

Die Autobahn A2 im Kanton Uri, hier beim Seelisbergtunnel, ist wegen Hochwassergefahr gesperrt. Bild: Webcam

(sda/rem)

Wie lange die Sperrung dauern wird, ist offen. Sie gelte bis auf weiteres, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Uri am frühen Samstagmorgen. Die Sperrung sei eine Vorsichtsmassnahme. Die Reuss drohe auf der Höhe Attinghausen über den Damm zu treten.

Die Autobahnraststätte an der Gotthardroute und das Schwerverkehrszentrum in Erstfeld hätten evakuiert werden müssen, sagte der Sprecher weiter. Es regne weiterhin sehr stark.

Wegen Murganggefahr gesperrt ist auch die Hauptstrasse zwischen Gurtnellen und Wassen auf Höhe Pfaffensprung. Im betroffenen Gebiet muss mit dem Niedergang von Lawinen gerechnet werden.

Die Reuss führt derzeit viel Wasser mit sich. Innert wenigen Stunden hat sich die Abflussmenge bei Seedorf verdreifacht, wie die Wasserdaten des Bundes zeigen:

Auch im Tessin regnete es in der Nacht auf Samstag ununterbrochen. So sind laut MeteoNews in Mosogno in den letzten 24 Stunden bereits über 200 Millimeter Regen gefallen. Auch sonst gab es im Tessin und in angrenzenden Gebieten teilweise über 100 Millimeter Niederschlag.