Autofahrer gerät in Sisikon auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem entgegenkommenden Auto Am Donnerstagnachmittag kollidierten zwei Autos in Sisikon auf der Axenstrasse Richtung Flüelen. Der Lenker des korrekt entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt. 10.07.2020, 10.03 Uhr

Nach der Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug fuhr das Auto in eine Mauer. Bild PD

(se) Ein Auto mit Aargauer Nummernschild war am Donnerstag kurz vor 15.45 Uhr auf der Axenstrasse Richtung Flüelen unterwegs und geriet auf der Höhe des Hotels Eden in Sisikon auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug mit Aargauer Kontrollschild kollidierte in Folge mit einem korrekt entgegenkommenden Auto aus dem Kanton Tessin und fuhr in die Mauer auf der linken Strassenseite.