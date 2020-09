Autofahrerin kollidiert in Bürglen mit Roller Auf der Klausenstrasse in Bürglen fuhr eine Autofahrerin auf das Heck eines vorausfahrenden Rollers auf. Der Zweiradlenker musste ins Spital eingeliefert werden. 16.09.2020, 09.11 Uhr

(pjm) Am Dienstag ereignete sich sich in Bürglen auf der Klausenstrasse ein Verkehrsunfall. Der Unfall ereignet sich laut Angaben der Kantonspolizei Uri, als um rund 16.15 Uhr ein bergab fahrender Rollerfahrer abbremste, um einem Auto das Einfahren in die Klausenstrasse zu ermöglichen. Die hinter dem Roller fahrende Autolenkerin bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem Heck des Rollers.