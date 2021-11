Logistik: 2023 forschen in Uri Masterstudenten an Prototypen

Altdorf Logistik-Labor: In zwei Jahren tüfteln in Uri Masterstudenten an Prototypen Voller Uristiersaal: Expertinnen und Experten aus der ganzen Schweiz nahmen am ausgebuchten «Swiss Logistics Innovation Day» teil. Ein Grund für das Interesse war sicher, dass das in Uri geplante Logistik-Forschungszentrum vorgestellt wurde. Anian Heierli Jetzt kommentieren 24.11.2021, 16.17 Uhr

Es klingt nach Zukunftsmusik und auch etwas utopisch. Doch die Expertinnen, Experten und Forschenden, die am Mittwoch am «Swiss Logistics Innovation Day» in Altdorf teilgenommen haben, sind von ihrer Vision überzeugt. In Zukunft soll der gesamte Logistikprozess vom Wareneingang bis zum -ausgang automatisch und ohne menschliches Zutun laufen. Konkret übernehmen dann Roboter praktische Aufgaben, während im Hintergrund komplexe digitale Systeme entsprechende Prozesse steuern. Fachkräfte wiederum planen, beobachten und optimieren diese Systeme.

Die Wissenschaft spricht bei dieser Vorstellung vom sogenannten «Intelligent Dark Warehouse», einem integrierten Lagersystem, das in der Lage ist, vollautonom zu arbeiten. Solche Forschung erinnert an die IT- und Hightech-Industrie aus dem US-amerikanischen Silicon Valley. Doch künftig soll unter anderem solches Wissen im Kanton Uri gesammelt, diskutiert und gelehrt werden.

Geballtes Logistikwissen: Professor Franz Staberhofer von der Fachhochschule in Oberösterreich (links) und Professor Herbert Ruile von Logistikum Schweiz. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 24. November 2021)

Gemeinsam wollen das Bildungs- und Forschungsinstitut Logistikum Schweiz, die Fachhochschule Oberösterreich und die Hochschule Luzern (HSLU) den neuen Masterstudiengang «Logistics/Supply Chain Management» aufbauen. Der Studiengang soll in Altdorf wie auch Luzern durchgeführt werden und 2023 starten. Anmeldungen sind ab 2022 möglich. Laut Professor Herbert Ruile, Geschäftsführer von Logistikum Schweiz, gibt es schon heute Interessierte. Am Innovationstag in Altdorf sagte er, dass es ein interdisziplinärer Studiengang an der HSLU sein wird. Das heisst, es findet eine Verknüpfung zwischen Wirtschafts- und Technikwissenschaften statt.

Im Kanton Uri selbst soll ein Labor entstehen, in dem Studierende Prototypen entwickeln und bauen. «Zuerst haben wir von einem Testcenter gesprochen», so Professor Ruile. Künftig bevorzugt er aber den Ausdruck «Innovation Space». Für den Experten steht fest:

«Es geht um Forschung und Weiterbildung. Ganz wichtig ist, dass Wissen in die Praxis transferiert wird. Die Wirtschaft soll davon profitieren. Es darf nicht bei den Ideen aufhören.»

Dabei gehe es letztlich um die Frage, wie neue Technologie zur Anwendung und in die Praxis kommt. Ab April 2022 zügelt die Logistikum GmbH ihre Büros von der Dätwylerstrasse in den neuen Kantonsbahnhof in Altdorf. Dagegen ist noch unklar, wo das Testcenter respektive der «Innovation Space» hinkommen soll. Gemäss Ruile laufen bereits Verhandlungen. Doch noch sei nichts fix. Er sucht deshalb einen Innenraum mit 150 bis 200 Quadratmeter Fläche.

Die Wick AG stellt Modelle von Industrierobotern aus. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 24. November 2021)

Ebenfalls werden aktuell Firmenpartner gesucht, die das Projekt mit einer Jahresmitgliedschaft unterstützen. Partner haben Zugang zum «Innovation Space», sie können bei der Schwerpunktsetzung mitwirken und werden ins Aus- und Weiterbildungsprogramm eingebunden. Ruile bedankte sich auch bei der Urner Regierung für die Unterstützung. Der Aufbau wird aus Mitteln der Neuen Regionalpolitik des Kantons Uri und des Bundes mitfinanziert werden.

Urban Camenzind, Landammann und Volkswirtschaftsdirektor, gratulierte Herbert Ruile und seinem Team dafür, dass der «Swiss Logistics Innovation Day» ausgebucht war. «Der Kanton Uri unterstützt seit längerer Zeit den Aufbau von Know-how und ‹Supply Chain Management›», sagte er. Und weiter:

«Dass die Logistik in unserem Wirtschaftssystem eine zentrale Rolle spielt, wurde der breiten Öffentlichkeit spätestens mit der Coronapandemie bewusst.»

Der Kanton Uri unterstütze mit Logistikum Schweiz den Aufbau von neuen Bildungs- und Forschungsangeboten und die Förderung von Innovation. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Logistikum Schweiz freue man sich insbesondere auch über den geplanten Start des Masterstudiengangs in Logistik und «Supply Chain Management» im Jahr 2023 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern. Diese Zusammenarbeit sei dem Regierungsrat sehr wichtig. Denn ein Ziel sei es, die tertiäre Bildung im Kanton Uri präsenter zu machen.