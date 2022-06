Seelisberg-Tunnel wegen Brand gesperrt

Autoverkehr Wegen rauchendem Fahrzeug: Seelisberg-Tunnel wurde in beiden Richtungen gesperrt Im Seelisberg-Tunnel kam es am Dienstagmorgen zu einem Vorfall. Der Tunnel wurde daraufhin gesperrt. 07.06.2022, 07.45 Uhr

Der Seelisberg-Tunnel wurde am frühen Dienstagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür war eine Rauchentwicklung bei einem Fahrzeug, wie der Kanton Uri und der TCS am Dienstagmorgen vermeldeten.