Axensperrung: Pendlerschiff fährt neu auch am Sonntag Weil die Axenstrasse weiterhin gesperrt bleibt, verkehrt neu das Pendlerschiff zwischen Sisikon und Flüelen ab sofort auch an Sonntagen. Die Schiffskurse am Montag bleiben unverändert.

Das Motorschiff MS Flüelen beim Schiffssteg «Tellsplatte» in der Gemeinde Sisikon am Vierwaldstättersee im Kanton Uri. (Bild: Keystone/Urs Flüeler, 17. Juli 2018)

(ems) Die Axenstrasse zwischen Flüelen und Wolfsprung bleibt nach dem grossen Murgang vom 2. Oktober für den Strassenverkehr weiterhin gesperrt. Umleitungen über Luzern und via A2 sind signalisiert, schreibt die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri in einer Mitteilung. Sisikon und Riemenstalden sind von Brunnen her, die Tellsplatte von Flüelen her erreichbar. Der Weg der Schweiz zwischen Sisikon und Tellsplatte ist ebenfalls geschlossen.

Stimme des Volks erhört

Auf Wunsch der Bevölkerung verkehrt das Pendlerschiff neu zwischen Sisikon und Flüelen auch am Sonntag. Erstmals ist das am 13. Oktober der Fall. Die Schiffe am Montag fahren unverändert. Die Abfahrtszeiten am Sonntag sind:

Flüelen ab 05.20 Uhr (Tourismussteg)

Sisikon an 05.45 Uhr (Schiffstation)

Sisikon ab 06.00 Uhr (Schiffstation)

Flüelen an 06.30 Uhr (Tourismussteg)

Der Busanschluss in Flüelen fährt um 06:37 Uhr.