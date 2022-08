FDP Uri gegen Beschwerdeführer der Neuen Axenstrasse

Axenstrasse FDP Uri geht mit Beschwerdeführenden hart ins Gericht Aufgrund diverser Ereignisse und eines Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts verlangt die Kantonalpartei, dass die Umweltverbände die Baubewilligung der Neuen Axenstrasse nicht ans Bundesgericht weiterziehen. 16.08.2022, 18.21 Uhr

Das Gumpischtal (Bildmitte) und das Dorf Sisikon sind Schlüsselstellen der A4 Neue Axenstrasse. Bild: PD

Anfang August hat das Bundesverwaltungsgericht (BVG) die Beschwerden der Umweltverbände Alpen-Initiative, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz sowie VCS gegen die Baubewilligung der A4 Neue Axenstrasse in allen Punkten abgewiesen. Dies ruft jetzt die FDP Uri auf den Plan, wie die Kantonalpartei in einer Medienmitteilung schreibt: «Die FDP erwartet nun, dass die Beschwerdeführer einsehen, dass das Projekt inhaltlich und bezüglich Vorgehens mehrfach geprüft und für gut befunden wurde, und dass sie auf einen Weiterzug des BVGer-Entscheids ans Bundesgericht verzichten.» Die Partei begründet dies damit, dass das Urteil des BVG die Beschwerde in allen Punkten, also der Aufklassierung des neuen Abschnitts, die Einhaltung der Alpenkonvention, den Umgang mit dem CO 2 -Gesetz und Naturschutzobjekten, als nicht stichhaltig beurteilt habe.

Weiter verurteilt die FDP Uri, dass sich durch die Einsprachen der Baustart immer weiter verzögere. Dies, obwohl in den Augen der Partei sofortige Schutzmassnahmen nötig seien, etwa im Hinblick auf mehrere grosse Steinschlagereignisse im Gebiet Gumpisch.

«Die Axenstrasse ist seit Jahrzehnten bezüglich Verfügbarkeit und Verkehrssicherheit ungenügend und die Zustände im verkehrsgeplagten Dorfs Sisikon unhaltbar»,

schreiben die Verantwortlichen.

Die FDP will jetzt das Tempo erhöhen

Die FDP ist sicher: Ein Ende der Verzögerungen werde nicht nur von den Sisikonerinnen und Sisikoner «sehnlichst erwartet», sondern auch seitens der Pendlerinnen und Pendler sowie von den Urner und Schwyzer Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern. Im Hinblick auf die geplante Gesamtbauzeit von rund elf Jahren sei es umso wichtiger, dass das Projekt A4 Neue Axenstrasse in rund einem Monat rechtskräftig werde, damit umgehend die Ausschreibung und Realisierung beginnen könne.

Die FDP weiter: «Selbstverständlich sind gleichzeitig, wie vom UVEK bereits 2020 festgehalten, die flankierenden Massnahmen auf der alten Axenstrasse noch anzupassen und vor Inbetriebnahme der neuen Tunnel genehmigen zu lassen.» Diese flankierenden Massnahmen würden dazu dienen, den Durchgangsverkehr auf die neue Axenstrasse umzulagern und somit den Verkehr auf der alten Strecke auf ein Minimum zu beschränken. Somit stünde die alte Axenstrasse künftig insbesondere dem Langsamverkehr wie beispielsweise Velofahrerinnen und -fahrern zur Verfügung – und schliesslich auch der Erschliessung von Sisikon, Riemenstalden und Morschach.

Bereits im September 2020 hat das Bundesverwaltungsgericht einen ersten Entscheid gegen eine Beschwerde der Umweltverbände gesprochen. Die aufschiebende Wirkung für die Schutzbauwerke am Gumpisch und Ersatzbiotope in Ingenbohl wurde entzogen; diese Elemente sind inzwischen in Realisierung. (zgc)