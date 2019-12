Axenstrasse: Gumpisch ist wieder sicherer Im unteren Bereich des Gumpischtals wurde in den vergangenen Wochen ein Ablenkdamm für gefährliches Geschiebe gebaut. Ab Freitag, 20. Dezember, 6 Uhr, ist der Strassenabschnitt nun auch wieder für den Langsamverkehr freigegeben - und Fussgänger können den Weg der Schweiz wieder benützen. 19.12.2019, 10.49 Uhr

Der Damm soll eventuelle Murgänge in geordnete Bahnen lenken. Bild: Astra

(zf) Die Axenstrasse musste nach einem Steinschlag am Sonntag, 28. Juli 2019, gesperrt werden. Nach der Installation einer Überwachungs- und Warnanlage wurde die Strasse am 13. September 2019 wieder geöffnet. Eine weitere Sperrung vom 2. bis am 12. Oktober 2019 erfolgte nach einem Murgang. Aus Sicherheitsgründen durfte der Langsamverkehr die Strasse seit dem 28. Juli 2019 nicht mehr passieren.

Damm ist 80 Meter lang und 6 Meter hoch

«Um die Sicherheit für den Langsamverkehr gewährleisten zu können, sind im unteren Bereich des Gumpischtals in den vergangenen Wochen Schutzmassnahmen ausgeführt worden», schreibt das Astra in einer Mitteilung. Neben dem Entfernen grosser Steinblöcke sind verschiedene Schutznetze und ein Ablenkdamm gebaut worden. «Eventuelle Murgänge sollen entlang des rund 80 Meter langen und 6 Meter hoher Ablenkdamms unter der Brücke durchgeleitet werden», so der Zweck dieses Baus. Als weitere Schutzmassnahme ist am Dammfuss ein 2,5 Meter hohes und 20 Meter langes Schutznetz installiert worden. Im kommenden Januar wird auf der Dammkrone ein drei Meter hohes Schutznetz erstellt. Damit werden die Arbeiten an den Schutzbauwerken abgeschlossen sein.

Fussgänger müssen ausweichen

«Dank dieser Schutzmassnahmen kann die Axenstrasse auch für den langsam fahrenden Verkehr (Velos, Mofas, Traktoren) wieder geöffnet werden», so das Astra. «Das bisher gültige Regime für den landwirtschaftlichen Verkehr wird damit aufgehoben.» Aus Sicherheitsgründen gesperrt bleibt der Strassenabschnitt für Fussgängerinnen und Fussgänger, die als Alternative den Weg der Schweiz benützen können.

Nach wie vor in Betrieb bleibt die automatische Überwachungs- und Warnanlage. Sollte diese Bewegungen von Blöcken oder Murgänge detektieren, wird der Verkehr auf der Axenstrasse gestoppt.