Video Wegen Murgang mit mehreren hundert Kubikmetern Geröll: Axenstrasse bis mindestens 16 Uhr gesperrt Ein Murgang und Steinschlag mit mehreren hundert Kubikmetern Geröll hat die Infrastruktur an der Axenstrasse beschädigt. Die Strasse blieb unversehrt. Aktualisiert 06.05.2020, 11.46 Uhr

(gh/ip/poku/zfo) Am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr ereignete sich im bekannten Gefahrengebiet Gumpisch zwischen Sisikon und Flüelen ein Murgang. Das Geröll beschädigte einen Ablenkdamm, ein Rückhaltenetz sowie die Warnanlage. Dank dem im Winter erstellten Ablenkdamm konnten Schäden an der Strasse selbst verhindert werden, schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung.

Die Urner Polizei teilte mit: «Die im Herbst 2019 installierte Alarmanlage sprach ohne Zeitverzug an und löste eine vollständige Sperrung der Nationalstrasse aus.» Verletzt wurde niemand.

Einzelne kleine Steine schafften es bis auf die Axenstrasse. Bild: PD

Aufgrund der Dunkelheit konnte in der Nacht das Ausmass des Naturereignisses nicht abgeschätzt werden. Deshalb erfolgte am Mittwoch bei Tagesanbruch ein Rekognoszierungsflug von Spezialisten.

Die Reparaturen an den Reissleinen und Sensoren der Warnanlage werden noch heute Mittwoch erfolgen. In den kommenden Wochen werden Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten am Ablenkdamm und den Schutznetzen ausgeführt. Die Axenstrasse wird voraussichtlich heute ab 16 Uhr wieder befahrbar sein, so das Astra.

Der Murgang bei der Axenstrasse. Bild: PD

Bis dahin wird der Verkehr über die A2 via Seelisbergtunnel und Luzern umgeleitet. Die Zufahrt bis zur Tellsplatte aus Richtung Süden sowie jene nach Sisikon und Riemenstalden aus Richtung Norden sind sichergestellt. Im Einsatz stehen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein privater Sicherheitsdienst sowie die Kantonspolizeien Schwyz und Uri.

Zum Murgang war es nach stundenlangen Regenfällen im Verlauf des Tages gekommen. Ein Zeuge berichtete am späten Dienstagabend, dass man das rutschende Geröll gar auf der anderen Seeseite gehört habe.

Das Geröll im Schutznetz. Bild: PD

Die Strasse zwischen Sisikon und Abzweigung Morschach war am Mittwochmorgen gesperrt. Bild: Bote der Urschweiz