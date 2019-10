Axenstrasse nach Murgang über das Wochenende gesperrt Die Axenstrasse ist seit dem späten Mittwochabend zwischen Tellsplatte und Sisikon gesperrt. Weitere Murgänge und Steinschläge sind nicht ausgeschlossen. Laut Astra bleibt die Strasse voraussichtlich bis Mitte nächste Woche gesperrt.



Blick auf den betroffenen Felsabschnitt oberhalb der Axenstrasse. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, 3. Oktober 2019)

(pz/fmü) Schon wieder ein Steinschlag: Am Mittwochabend, kurz nach 22.20 Uhr, stellten die Überwachungsinstrumente Geländebewegungen im Bereich Gumpisch fest, die in der Folge zu Aufschlägen von Steinen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse führten. Infolge dessen musste die Strasse aus Sicherheitsgründen umgehend gesperrt und die Fahrzeuge auf der Axenstrasse gewendet werden. Wie Esther Widmer am Donnerstagmittag auf Anfrage erklärt, werde die Strasse voraussichtlich bis Mitte nächster Woche gesperrt sein – über das Wochenende bleibt die Axenstrasse sicher zu.

Bei dem Murgang, der teilweise bis in den Urnersee gelangte, sind keine Personen zu Schaden gekommen. Von den mehreren 1000 Kubikmeter Gesteinsmasse sind einzelne Reissleinen und Steinschlagschutznetze beschädigt worden, schreibt das Astra in einer Mitteilung. Die Strasseninfrastruktur sei nicht beschädigt. Aufgrund der momentanen Gefahrensituation könne das Gebiet im Gumpisch nicht betreten werden.

Fachspezialisten beurteilen Gebiet bei Tageslicht

Die vordefinierten Abläufe sehen nun vor, dass das Gebiet vor Ort bei Tageslicht durch Fachspezialisten neu beurteilt wird. Aufgrund der aktuellen Wetterlage können weitere Steinschläge und Murgänge nicht ausgeschlossen werden. Die Axenstrasse bleibt daher aus Sicherheitsgründen für den Verkehr zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung gesperrt. «Die Zufahrten aus Richtung Nord bis Sisikon respektive Riemenstalden und aus Richtung Süd bis zur Tellsplatte sind möglich», heisst es im Communiqué der Kantonspolizei Uri.



Die Polizei empfiehlt, die Signalisationen zu beachten und die gesperrte Axenstrasse grossräumig zu umfahren respektive nach Betriebsaufnahme auf die Züge der SBB auszuweichen. Im Einsatz stehen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, Spezialisten des Bundesamts für Strassen, ein privater Sicherheitsdienst sowie die Kantonspolizeien Schwyz und Uri.



Die Axenstrasse war gerade erst für über sechs Wochen gesperrt gewesen und am 13. September wieder geöffnet worden.