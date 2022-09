Axenstrasse Zwei Personen verletzten sich bei Unfall, eine davon schwer Am Sonntag ist es im Bereich der Tellsplattengalerie zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Frau musste in ein ausserkantonales Spital überführt werden. 12.09.2022, 17.31 Uhr

Am Sonntag kurz nach 15 Uhr ist es zu einem Auffahrunfall auf der Axenstrasse in Fahrtrichtung Nord gekommen, wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Gemäss Polizeiangaben sind dabei drei Autos beteiligt gewesen.

Bei der Tellsplattengalerie habe ein Mann sein Auto mit Aargauer Kontrollschildern bis zum Stillstand abgebremst. Die Autofahrerin an zweiter Stelle mit Urner Kontrollschildern habe frühzeitig abbremsen können. Die an dritter Stelle fahrende Frau mit Schwyzer Kontrollschildern habe die Manöver zu spät bemerkt. Infolgedessen kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den drei Autos.

Die Lenkerin an dritter Stelle, also jene mit Schwyzer Kontrollschildern, habe sich dabei erheblich verletzt. Die Mitfahrerin des zweiten Autos, ein zwölfjähriges Mädchen, hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Die verletzten Personen wurden durch die Rettungsdienste Uri und Schwyz in das Kantonsspital Uri und ein ausserkantonales Spital überführt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 10'000 Franken. (zgc)