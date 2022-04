Freiwilligenaktion Bachputzetä: Urner Bachläufe wurden gereinigt

Bachputzetä im Urner Talboden 40 Personen befreien Bäche von Güsel Eine Gruppe Freiwilliger hat mehrere Bäche im Urner Talboden von Abfall befreit – dieses Jahr mit besonderer Unterstützung durch die IG Future. 08.04.2022, 16.35 Uhr

Mühsam, aber sinnvoll: Jedes Jahr werden im Urner Talboden einige Bachläufe von Müll befreit. Bild: PD

Jedes Jahr sammeln sich Unmengen Abfall in und an unseren Bächen. Nicht nur der Föhn lässt Güsel in der Landschaft liegen, und so sammelt sich im Laufe der Zeit so einiges an. Die Fischereiverwaltung und der Urner Fischereiverein führen deshalb jeden Frühling eine Bachputzetä durch. Dabei werden jeweils ein paar Gewässer im Urner Talboden von Freiwilligen gereinigt. Aus den Sträuchern an der Böschung und aus dem Bachlauf werden Plastik, Papier, Getränkeflaschen und -büchsen, Velos, Pneus und vieles mehr eingesammelt und dann entsorgt.