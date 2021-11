Gelungener Abend der Feldmusik Altdorf mit «Back on Stage»

«Back on Stage» Feldmusik Altdorf meldet sich mit gelungenem Konzert zurück Mit «Back on Stage» stand die Femu Altdorf am Samstag nach langer Pause wieder auf der Bühne und präsentierte ein unterhaltsames Konzertprogramm. 10.11.2021, 16.30 Uhr

Das Herbstkonzert der Feldmusik Altdorf trumpfte im «Uristiersaal» mit viel Abwechslung auf. Bild: PD

Das Herbstkonzert der Feldmusik (Femu) Altdorf vom 6. November im «Uristiersaal» bot alles, was das Blasmusikherz begehrt. Nach rund zweijähriger Konzertabstinenz eröffneten die Musikantinnen und Musikanten den Konzertabend jubelnd mit dem rhythmisch und stilistisch abwechslungsreichen Eröffnungsstück «Exultation» von Philip Sparke. Anschliessend nahmen die drei neu gebildeten Kleinformationen Klassikensemble, Blaskapelle und Big Band die Zuschauer mit den Stücken «In a Persian Market», «Fruttlieder», «D’Stanserhornbahn» und «Brazil» auf eine musikalische Weltreise von Persien über die Zentralschweiz bis nach Brasilien. Weiter führten die eingängigen Melodien aus «Super Mario Bros.» die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher durch grüne Rohre in die digitale Welt des wohl bekanntesten italienischen Klempners mit Schnauz, blauer Latzhose und roter Schirmmütze. Durch den Konzertabend führte kurzweilig und charmant die Altdorferin Olivia Oechslin.

Im zweiten Konzertteil begeisterte Solist Stefan Christen mit dem Evergreen «My Way» von Claude François und Jacques Revaux das Publikum mit wunderschönen und gefühlvollen Klängen. Die musikalische Reise ging galaktisch weiter mit der «Jupiter Hymn» von Gustav Holst und endete in der fiktiven Stadt Gotham City, in welcher sich die Femu Altdorf unter der Leitung ihres Dirigenten Yannick Trares zusammen mit «Batman» und geheimnisvollen Tönen auf Verbrecherjagd begab.

Als Zugabe gab's einen echten Rockklassiker

Mit der Zugabe «Welcome to the Jungle» von Guns N’Roses kamen die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Genuss eines Rockklassikers. Die Femu Altdorf verabschiedete sich schliesslich mit dem «The Raiders March» aus dem Film «Indiana Jones» vom begeisterten Konzertpublikum. Die Musikantinnen und Musikanten der Femu Altdorf sowie das Publikum im «Uristiersaal» waren sich einig: Es fühlte sich einfach grossartig an, wieder zurück auf oder neben der Bühne zu sein. (pd/RIN)