175 Jahre Schweizer Bahnen Zum Jubiläum gibt's auch eine Gotthard-Fahrt Am Wochenende des 22. und 23. Oktober 2022 finden in der Region Zentral-Süd die Feierlichkeiten zu «175 Jahre Schweizer Bahnen» statt. An diversen Orten in der Schweiz gibt es verschiedene Angebote, so auch in Erstfeld. 04.10.2022, 14.25 Uhr

Die Urner Eisenbahn-Amateure und das Team Erstfeld – Bahnhistorischer Verein am Gotthard, öffnen zur Feier «175 Jahre Schweizer Bahnen» ihre Türen und Depottore. Während man bei den Eisenbahn-Amateuren in die Miniaturwelt eintauchen kann, zeigt nebenan das Team Erstfeld die historischen Lokomotiven von SBB Historic. Dabei können das «Krokodil» sowie der «Rehbock» kennen gelernt werden. Zu erfahren ist aber auch, wie es zum Namen «Köfferlilok», «Schlotterbeck» oder «Grossmutter» kam. Die Ae 6/6 und die Ae 8/14 werden vor dem Depot ausgestellt. In der historischen Remise der SBB kann die Ausstellung «Entlang der Bergstrecke» besichtigt werden.

Die Schweizer Bergbahnen feiern ihr 175-jähriges Bestehen. Bild: PD

Gezeigt werden von der IG Gotthardbahn die Bahnhöfe Amsteg Silenen, Wassen und Göschenen um 1900, der Streckenabschnitt bei der Dazio Grande mit der Tessinbrücke, dem Portal des Dazio-Tunnels und der Streckenführung unterhalb des historischen Zollhauses, die Wattinger-Kurve unterhalb von Wassen sowie das alte Depot Winterthur der Schweizerischen Nordostbahn mit dem Anschlussgleis zur Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik, die auch zahlreiche Dampflokomotiven für die Gotthardbahn lieferte. Es verkehren Dampfzüge aus der Zeit um 1900, darunter der berühmte, luxuriöse blaue Gotthard-Express, Güterzüge mit passendem Ladegut, Personenzüge mit älteren Wagen, Lebensmittelzüge aus Italien und viele mehr.

GV Verein Team Erstfeld Bahnhistorischer Verein am Gotthard. Der neu und auf sieben Mitglieder erweiterte und gewählte Vorstand: von links, Röbi Schlatter, Roli Seehaus, Pia Schatt, Pascal Mangold (neuer Präsident), Charly Infanger und Röbi Schatt, (abwesend Giorgio Honig). Bild: PD

Vom Bahnhof zum historischen Depot und zurück besteht ein Shuttlezug mit historischem Rollmaterial. Was wäre ein Jubiläum ohne eine Fahrt auf der legendären Gotthard-Bergstrecke? Das fragte sich der Verein Team Erstfeld und gab sich zugleich selbst die Antwort: Das geht gar nicht! Mit den Dauerleihgaben von SBB Historic führt das Team Erstfeld am Samstag- und Sonntagnachmittag in eigener Regie Fahrten von Erstfeld nach Airolo und zurück durch. Auf diesen Zügen können auf der Hin- und Rückfahrt je zwei Führerstandsfahrten gebucht werden. Am Samstag findet die Fahrt mit der Ae 6/6 11402 Uri statt. Am Sonntag wird die Ae 8/14 11801 vorgespannt. Bei Fragen und Anliegen gibt das Büro des Vereins Team Erstfeld im Bahnhof Erstfeld Auskunft. (pd)

Öffnungszeiten: Samstag, 22. Oktober 2022, 10 – 17 Uhr; Sonntag, 23. Oktober 2022, 10 – 16 Uhr. Ebenfalls geöffnet hat die IG Gotthardbahn ihre Modulanlage in Spur HO im ehemaligen Bahnhofbuffet, 2. Kl., am nördlichen Ende des Perrongleises 1 im Bahnhof Göschenen: von 13 bis 16 Uhr. Weitere Öffnungszeiten, Infos, Bilder und Videos unter: www.ig-gotthardbahn.ch. Der Eintritt kostet 5 Franken pro Person.