Bahnhof Altdorf und Attinghausen sind nun mit Veloweg verbunden Die Baudirektion hat die Veloverbindung zwischen der Gemeinde Attinghausen und dem Bahnhof Altdorf verbessert. Sie fördert damit den Langsamverkehr und kommt den Bedürfnissen der Velofahrerinnen und Velofahrer entgegen.

Neu können Velofahrer und Fussgänger auf dem Veloweg durch die Industriezone Werkmatt sicher zum Bahnhof Altdorf gelangen.Bild Baudirektion Uri. (Bild: PD)

(zf) «Die Zeiten, als Velofahrer entlang der viel befahrenen Industriestrasse zum Bahnhof Altdorf radeln mussten, sind vorbei», schreibt die Baudirektion in einer Mitteilung. Neu steht den «Langsamverkehrsteilnehmern» eine Velo- und Fussgängerverbindung über das Areal Eyschachen zur Verfügung. Die Velofahrer und Fussgänger biegen nach dem Kreisel Wysshus West in das Areal Werkmatt ein und fahren respektive laufen dort über die neu angelegte Erschliessungsstrasse zu den Flachlagern und weiter Richtung Bahnhof Altdorf. «Der neue Veloweg ist signalisiert und eröffnet dem Langsamverkehr in der Industriezone Werkmatt neue und sichere Perspektiven», heisst es in der Mitteilung weiter.