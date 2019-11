Personenunterführung am Bahnhof in Erstfeld kann realisiert werden

Erstfelder Stimmbevölkerung sagt deutlich Ja zum 1,8-Millionen-Franken-Kredit. Damit kann die Verkehrssituation an der Bahnhofunterführung entschärft werden.

Die Bahnhofunterführung in Erstfeld ist eine bedeutende West-Ost-Verbindung in der Gemeinde. (Bild: PD)

(eca) Die 1903 durch die SBB erbaute Bahnhofunterführung an der Schlossbergstrasse in Erstfeld ist in einem maroden Zustand. Das soll sich nun ändern. An der Urnenabstimmung vom Sonntag, 24. November, sagten die Erstfelderinnen und Erstfelder mit 500 zu 197 Stimmen Ja zum Kreditbegehren von 1,793 Millionen Franken für eine neue Personenunterführung. Die Stimmbeteiligung lag bei 27 Prozent.

Nadelöhr wird endlich beseitigt

«Eine Sanierung ist heute einerseits aus sicherheitstechnischen, aber auch aus verkehrstechnischen Gründen unumgänglich», hiess es in der Abstimmungsbotschaft zuhanden der Bevölkerung. Nun kann das seit Jahren bestehende Nadelöhr endlich beseitigt werden – mit einer 3 Meter breiten und 34 Meter langen Personenunterführung nördlich der bestehenden Strassenunterführung. Der westseitige Zugang soll ab dem Trümpihausplatz erfolgen. Auf der Ostseite sieht das Projekt einen behindertengerechten Zugang im Bereich der «Milchküche» vor.

Die Unterführung Schlossbergstrasse ist eine sehr bedeutende Ost-West-Verbindung in Erstfeld. Sie erschliesst unter anderem die vier Schulhäuser der Gemeinde, das Feuerwehrlokal, das Pfarreizentrum St. Josef wie auch die katholische Pfarrkirche. Nach dem Rückbau des Trottoirs in der Strassenunterführung ist künftig ein Kreuzen von zwei Personenwagen mit 30 Kilometer pro Stunde in der Unterführung möglich. «Obwohl die Projektkosten hoch sind, gilt es, im Interesse der Entwicklung der Gemeinde, die Chance zu nutzen und eine Verbesserung des heute unhaltbaren Zustandes vorzunehmen», hatte der Gemeinderat im Vorfeld betont. Die Botschaft ist angekommen.