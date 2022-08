Urnerin Lorena Leu mit guten Leistungen an Bahnrad-WM

Bahnrad Urnerin Lorena Leu holt mit Teamkollegen den sechsten Rang an der U19-WM In Tel Aviv konnte das Achter-Team aus der Schweiz solide Leistungen erbringen. Geni Wipfli 30.08.2022, 15.30 Uhr

Lorena Leu (Velo Infanger / IG-Radsport Uri / VMC-Erstfeld) gehörte zum Achter-Team, bestehend aus je vier Frauen und Männern, die vergangene Woche mit Swiss Cycling an der U19-Bahn-Weltmeisterschaft in Tel Aviv teilnehmen durften. Dabei kam es zu einer Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bahnrennsportes hatte Swiss Cycling einen Juniorinnen-Bahnvierer in der Vier-Kilometer-Mannschaftsverfolgung am Start. Dem Vierer gehörte auch die Urnerin Lorena Leu an, die bereits vor einem Monat an der EM in Portugal einen neuen Schweizerrekord in der Einzelverfolgung und auch in der Mannschaftsverfolgung aufgestellt hatte. Total 41 Nationen waren an dieser U19-WM auf der 250 Meter langen Radrennbahn in Israel am Start.

Lorena Leu (Mitte) mit ihrem Team. Bild: Claudia Rey-Hunziker/PD

Der Aufbau des Bahnvierers trägt bereits erste Früchte. Dem Vierer, der vom Junioren-Bahn-Nationaltrainer Tristan Marguet aufgebaut wird, gehören nebst Lorena Leu auch Janice Stettler, Fantine Fragniere und Anaelle Gaillard an. In Israel glänzten die Juniorinnen mit 4:41 Minuten über die vier Kilometer mit einem starken sechsten Rang und neuem Schweizerrekord.

Lorena Leu führt das Feld an. Bild: Claudia Rey-Hunziker/PD

Der alte Rekord, aufgestellt vom gleichen Vierer vor einem Monat an der EM in Portugal, konnte gleich um vier Sekunden unterboten werden. Weltmeister in der Mannschaftsverfolgung wurde Frankreich vor Italien und Deutschland. Die Schweizerinnen konnten starke Radsportnationen wie Spanien, Polen, Kanada und Argentinien auf die nächsten Ränge verweisen.

Top-Ten-Rang knapp verpasst

Als einzige Schweizerin durfte die Allrounderin Lorena Leu das Omnium, zu dem ein Scratchrennen, ein Tempofahren, ein Eliminationsrennen und ein Punktefahren zählen, bestreiten. Mit dem 7. Rang im Scratchrennen, dem 14. Rang im Tempofahren und dem 9. Rang im Eliminationsrennen sah es recht gut aus für eine Top-Ten-Klassierung. Beim abschliessenden Punktefahren aber machten sich Schmerzen von einem Sturz bemerkbar und daher blieb Lorena Leu ohne Punkte. Sie beendete das Omnium auf dem guten elften Gesamtrang. Lediglich zwei Punkte fehlten zum angestrebten Top-Ten-Resultat. Weltmeisterin wurde Aurole Pernollet aus Frankreich, Silber ging an Maija Tracka aus Polen und die Bronzemedaille sicherte sich die Israelin Ovi Bash Dubinski.

Das Madisonrennen, auch zweites Mannschaftsfahren genannt, wurde von mehreren Stürzen begleitet. Aus diesem Grund musste das Madisonrennen dreimal neu gestartet werden. Bei einem dieser Stürze wurde auch Janice Stettler, die Partnerin von Lorena Leu, unverschuldet zu Boden gerissen und das Schweizerduo musste einen Rundenverlust hinnehmen. Das Duo kämpfte aber tapfer weiter und beendete das Madisonrennen auf dem 9. Rang. England sicherte sich den WM-Titel, Japan gewann die Silber- und Holland die Bronzemedaille.

Positives Fazit vom Natitrainer

Der Natitrainer Tristan Marguet zog nach fünf Renntagen ein positives Fazit. Obwohl es noch keine Medaillen für die Juniorinnen und Junioren gab, sorgten Tim Rey auf dem 5. Rang im Punktefahren und Lorena Leu mit Janice Stettler auf dem 6. Rang im Madison für starke Resultate. Das Highlight aber war der 6. Rang der Juniorinnen in der Mannschaftsverfolgung mit dem neuen Schweizerrekord.

«Die Fahrerinnen und Fahrer haben an der WM viel gelernt und wir haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen», meinte Marguet. Und Lorena Leu war einzig mit dem Omnium nicht ganz zufrieden. Ihr nächster Bahn-Einsatz ist am 6. September auf der offenen Rennbahn in Oerlikon vorgesehen. Dort werden am Tag des Denkmals auf der 110-jährigen Rennbahn, die unter Heimatschutz steht, ein internationales Steherrennen und mehrere Bahnrennen ausgetragen.