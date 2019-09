Daens siegt am «My Coke Music Soundcheck» – und könnte nun in die Fussstapfen von 77 Bombay Street und Co. treten.

Band mit Urner Sänger gewinnt Talentwettbewerb Daens siegt am «My Coke Music Soundcheck» – und könnte nun in die Fussstapfen von 77 Bombay Street und Co. treten.

«Daens» mit Sänger und Gitarrist Daniel Beltrametti (rechts). (Bild: Roger Zbinden, Zug, 7. September 2019)

(eca) Seit 2005 stellen sich jedes Jahr vielversprechende Musiker dem «My Coke Music Soundcheck», einem Bandwettbewerb für ambitionierte Schweizer Musiktalente. Bis heute nahmen über 3000 Bands und Einzelinterpreten die Möglichkeit wahr, ihr Können einem breiten Publikum zu präsentieren. Viele der Sieger haben es geschafft, im Musikgeschäft Fuss zu fassen, so zum Beispiel 77 Bombay Street oder Neckless.

In deren Fussstapfen könnte nun auch der Urner Sänger und Gitarrist Daniel Beltrametti treten. Mit seiner Band Daens hat er am Samstagabend, 21. September, in der Zürcher Härterei die Jury und das Publikum überzeugt – und so das Finale des diesjährigen «My Coke Music Soundcheck» gewonnen.

Unterstützung der Agentur von Stress, Baschi und Co.

Damit sichert sich Daens einen Karriereschub im Wert von 50'000 Franken, bestehend aus 20'000 Franken in bar sowie einem Jahr lang professioneller Beratung und projektiver Unterstützung im Wert von 30'000 Franken durch die Gadget Entertainment AG. Die Agentur betreut unter anderem Schweizer Musiker wie Stress, Baschi, Hecht, Pegasus, Dabu Fantastic und viele mehr. Im Zentrum stehen ein individuelles Coaching und Management, Medientermine sowie Studioaufnahmen.