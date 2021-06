Gotthard-Evakuation: «Das Umsteigen ging geordnet über die Bühne»

Basistunnel Gotthard-Evakuierung: «Das Umsteigen ging geordnet über die Bühne» Mitten im Gotthard-Basistunnel blieb ein Doppelstock-Triebzug am Sonntagabend stecken. Laut SBB führte ein technischer Defekt am Zugsicherungssystem zur Panne. 580 Passagiere mussten deshalb evakuiert werden. Anian Heierli 28.06.2021, 17.22 Uhr

Die 580 Passagieren hatten wohl ein etwas mulmiges Gefühl, als sie am Sonntagabend mitten im Gotthard-Basistunnel umsteigen mussten. Der Grund war eine Panne beim Zug, der von Lugano nach Zürich unterwegs war (wir berichteten). Für die Passagiere bestand aber zu keiner Zeit ein Risiko.

«Störung beim Zugsicherungssystem»

SBB-Sprecher Martin Meier erklärt, «dass es beim sogenannten Zugsicherungssystem zur technischen Störung gekommen ist». In diesem Fall verlangsame der Zug aus Sicherheitsgründen automatisch und halte an. Der Doppelstock-Triebzug der Firma Bombardier konnte dann aus eigener Kraft im Tunnel auf höhe Sedrun auffahren. Dort gibt es eine tunneleigne Haltestelle, bei der die Fahrgäste evakuiert wurden.

Am Sonntag blieb ein Zug im Gotthard-Basistunnel wegen einer technischen Störung stecken. Symbolbild: KEYSTONE

«Die Passagiere konnten in einen zweiten Zug umsteigen, der sie im Tunnel abholte», so Martin Meier. «Interventionspersonal der SBB begleitete sie dabei.» Keiner der Fahrgäste geriet in Panik. Meier dazu: «Das Umsteigen ging ruhig und geordnet über die Bühne.» Insgesamt dauerte die Aktion rund zwei Stunden. Kurz vor 20 Uhr galt die Störung als betrieblich beendet. Jedoch war der Tunnel wegen der technischen Störung am Zugsicherungssystem rund eine Stunde nicht befahrbar. Deshalb kam es laut Meier zu «gewissen Verspätungen».

Gemäss dem neuen Passagierrecht haben betroffene Fahrgäste nun die Möglichkeit, schriftlich oder elektronisch ein Antragsformular einzureichen. Je nach Länge der Verspätung erhalten sie im Nachzug eine Entschädigung auf den ursprünglichen Ticketpreis.