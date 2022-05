Bauarbeiten Verkehr zwischen Amsteg und Göschenen wird umgeleitet Auf der A2 und in der Schöllen finden zwischen dem 15. und 25. Mai nachts Bauarbeiten statt. Der Verkehr wird auf die Kantonsstrasse umgeleitet. 12.05.2022, 13.35 Uhr

Auf der A2 zwischen Amsteg und Göschenen sowie in der Schöllenen finden ab Sonntag, 15. Mai, bis Mittwoch, 25. Mai, Unterhalts- und Reinigungsarbeiten statt. Die Arbeiten werden zwischen 22 und 5 Uhr ausgeführt. Der Verkehr auf der Nationalstrasse zwischen Amsteg und Göschenen wird auf die Kantonsstrasse umgeleitet, teilt das Amt für Betrieb Nationalstrassen mit.

Naxbergtunnel: Zwischen Amsteg und Göschenen finden Bauarbeiten statt. Bild: Amt für Betrieb Nationalstrassen

In der Nacht von Sonntag, 15., auf Montag, 16. Mai, gibt es eine fahrende Baustelle in der Schöllen. Der Verkehr wird durch einen Verkehrsdienst geregelt. Von Montag, 16., auf Dienstag, 17. Mai, ist Amsteg – Göschenen in Fahrtrichtung Süd gesperrt, in der folgenden Nacht ist Göschenen – Amsteg in Fahrtrichtung Nord gesperrt. Von Mittwoch, 18., auf Donnerstag, 19. Mai, ist Göschenen – Wassen in Fahrtrichtung Nord sowie der Tunnel Steglaui gesperrt. Die Umleitung erfolgt via Göschenen. In der folgenden Nacht ist Wassen – Göschenen in Fahrtrichtung Süd gesperrt, der Verkehr wird durch einen Verkehrsdienst geregelt.

Von Montag, 23., auf Dienstag, 24. Mai, ist Amsteg – Wassen in Fahrtrichtung Süd gesperrt. Von Dienstag, 24., auf Mittwoch, 25. Mai, ist Wassen – Amsteg in Fahrtrichtung Nord gesperrt. (cn)