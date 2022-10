Marina-Projekt am Urnersee von Sawiris: Mehrheit ist skeptisch

Bauen Marina-Projekt an der Isleten: Mehrheit der Einwohner ist skeptisch – so geht’s jetzt am Urnersee weiter Die Pläne von Samih Sawiris stossen weiter auf Widerstand. Die Bevölkerung signalisiert Vorbehalte, wie eine Umfrage im Dorf zeigt. René Meier Jetzt kommentieren 18.10.2022, 16.31 Uhr

So stellt sich Samih Sawiris das Marina-Projekt an der Isleten vor. Visualisierung: PD

Ein Yachthafen, ein Hotel im 3- oder 4-Sterne-Segment mit 50 Zimmern, 100 Wohnungen, Gastro- und Einkaufslokalitäten und eine Freizeitzone: Die Pläne von Samih Sawiris am Ufer des Urnersees haben hohe Wellen geworfen. Ursprünglich schwebte dem ägyptische Investor die Idee von gleich zwei Marinas vor: eine in Flüelen, eine zweite an der Isleten. Die Hafenpläne in Flüelen scheiterten jedoch bereits am Widerstand der Bevölkerung.

So beschränkte Sawiris seine Pläne auf einen Yachthafen. Aber auch diese Idee an der Isleten erfuhr Gegenwind: Über 6000 Personen unterschrieben eine Petition gegen die Hafenpläne.

Kritik gegen Wohnungen und künstliche Bucht

Nun zeigt eine Umfrage, die der Ortsverein Bauen durchgeführt hat, dass das Projekt von Samih Sawiris nur dann eine Chance bei der Bevölkerung hat, wenn es nochmals deutlich redimensioniert und überarbeitet wird. An der Umfrage teilgenommen haben von den 165 Einwohnerinnen und Einwohnern von Bauen (Bauen Dorf und Isleten) 60 Personen. Eine Mehrheit von 77 Prozent ist mit der von Samih Sawiris vorgestellten Projektidee nicht (oder eher nicht) einverstanden. Am meisten Kritik gab’s mit Abstand an den 100 Wohnungen und der künstlichen Bucht, mehrfach genannt wurde auch die Überdimensionierung der Projektidee, die Grössenverhältnisse sowie der zu starke Eingriff ins Landschaftsbild. Zuspruch finden bei den Einwohnerinnen und Einwohnern die öffentliche Uferzone und eine mögliche Förderung des öffentlichen Verkehrs. Eine Mehrheit von 77 Prozent befürwortet im Grundsatz eine Aufwertung und Umnutzung der Isleten.

«Die Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit mit dem Umfang der aktuellen Projektidee nicht einverstanden ist», sagt Andreas Gisler, Präsident des Ortsverein Bauen, auf Anfrage. Überrascht vom Resultat der Umfrage ist Gisler nicht. Im Gegenteil: Die Umfrage gebe sehr gut die Stimmung im Dorf wieder. In der Umfrage sei in vielen Kommentaren auf den Konflikt zwischen verschiedenen Zielgruppen hingewiesen worden. So seien heute Familien, Surfer, Campinggäste und Wanderer an der Isleten und nicht «gut betuchte Leute».

Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass sich die Lebensqualität in Bauen bei der Realisierung der aktuellen Projektidee negativ verändern wird. Im Vordergrund stehen Bedenken wie Mehrverkehr, erhöhter Parkplatzbedarf, kalte Betten, steigende Mietpreise, zunehmende Spekulationen sowie höhere Lärmemissionen. Gisler: «Die Bevölkerung hat sich sehr deutlich für einen sanften Tourismus ausgesprochen.» Das ist auch im Siedlungsleitbild von Bauen so festgehalten. Darüber haben die Bauenerinnen und Bauener im Herbst 2020 an der Gemeindeversammlung abgestimmt.

Bevölkerung wünscht Aufwertung

Isidor Baumann, der von Samih Sawiris als Projektleiter für das Marina-Projekt an der Isleten eingesetzt wurde, hat die Umfrage zur Kenntnis genommen – auch dass die Einwohnerinnen und Einwohner Bauens Vorbehalte äusserten. Baumann kann der Umfrage auch Positives abgewinnen. «Dass eine Mehrheit eine Aufwertung der Isleten begrüsst, zeigt, dass die Stossrichtung des Projekts stimmt.» Ein Gespräch nahmhaften Vertretungen aus Bauen mit der Isen AG, das im Sommer stattgefunden habe, sei «sehr sachlich und konstruktiv» verlaufen. Baumann: «Die Umfrage deckt sich mit den ersten Reaktionen nach der Vorstellung der Projektidee.»

So geht es nun weiter

Beim Marina-Projekt handelt es sich laut Baumann um eine Idee. Die Bedenken der Bevölkerung würden in den weiteren Planungsverlauf einfliessen. Derzeit erarbeitet die Investorenseite eine Machbarkeitsstudie. Mit dieser soll unter Einbezug von Verkehrserschliessung, Hochwasserschutz, Renaturierung und vielem mehr aufgezeigt werden, was an der Isleten überhaupt möglich ist. Baumann rechnet damit, dass erste Ergebnisse im ersten Quartal 2023 vorliegen. Dass die Bevölkerung miteinbezogen werden muss, ist auch Baumann klar. Vorab wird der Landrat über die Richtplananpassung entscheiden. «Bei der Änderung des Nutzungsplans hat das Seedorfer Stimmvolk das letzte Wort.» Und der alt Ständerat verspricht: «Wenn die Bevölkerung abstimmt, wird sie viel Verbindliches zum Projektinhalt im Detail kennen.»

