Im Oktober wird in Bauen letztmals geschossen Der Schützenverein Bauen wird Ende Jahr die Schiessaktivitäten beenden, der Verein bleibt aber bestehen. Georg Epp 21.01.2020, 17.16 Uhr

Das Siegertrio der Jahresmeisterschaft; von links: Beat Stamm (Zweiter) Sieger Bruno Stamm, Hans Gisler (Dritter) und der geehrte Kassier Walter Zwyssig. Bild: Georg Epp (Altdorf)

Die 162 Generalversammlung des Schützenvereins (SV) Bauen war speziell. Seit längerer Zeit weiss man, dass es die letzte Saison auf dem Schiessstand Bauen sein wird. Im ersten Moment mag diese Nachricht erstaunen. Wenn man aber weiss, dass die Funktionäre im Verein mehrere Jahrzehnte im Amt sind und kein Schützennachwuchs vorhanden ist, dann ist dieser Entscheid eigentlich nur logisch. Zum Beispiel ist Hans Gisler seit über 40 Jahren Aktuar im Verein oder Esther Stamm über 20 Jahre Standwirtin. Ein Jubiläum feierte Kassier Walter Zwyssig, er ist seit 25 Jahren im Amt und konnte vom Präsidenten Bruno Stamm ein Geschenk in Empfang nehmen. In Abwesenheit bedankte man sich auch bei Ueli Aschwanden, der seit 15 Jahre Materialwart ist.

Nach dem Nachtessen im Restaurant Kreuz in Altdorf eröffnete Präsident Bruno Stamm die Versammlung des Schützenvereins Bauen. Er freute sich, dass 19 stimmberechtigte Mitglieder, darunter Ehrenpräsident Mario Infanger, die Jahresversammlung besuchten. In einer Schweigeminute gedachte man zu Beginn der Versammlung dem verstorbenen Ehrenmitglied Kurt Mumenthaler.

Die Kassenberichte wurden unter Verdankung einstimmig gutgeheissen. In der Vereinskasse gab es Mehrausgaben von 2145 Franken, in der Wirtschaftsrechnung ein Plus von rund 400 Franken. Der Schiessbericht des Präsidenten war wiederum detailliert abgefasst und die geselligen Schützenerlebnisse wurden wieder in Erinnerung gerufen.

Kameradschaft und Geselligkeit im Mittelpunkt

Geselligkeit und Kameradschaft seien immer im Mittelpunkt gestanden und sehr oft verliess die Bauer Schützenfamilie als letzte Sektion das Festgelände. Weil man ein letztes Jahr die Schiessanlage Bauen betreiben will, wurden die zur Wahl stehenden Funktionäre nur noch für ein Jahr wiedergewählt. In Globo wiedergewählt wurden Aktuar Hans Gisler, Jungschützenleiter Max Aschwanden, Materialverwalter Ueli Aschwanden, Fähnrich Stefan Arnold, stellvertretender Fähnrich Mario Infanger und Revisor Bruno Infanger. Nicht im Wahlturnus standen Präsident Bruno Stamm, Kassier Walter Zwyssig, Schützenmeister Beat Stamm, Scheibenwart Max Aschwanden, Standwirtin Esther Stamm und Revisor Stefan Arnold.

Der Jahresmeister wurde wiederum aus den sieben festen Schiessanlässen und drei Auswahlschiessen bestimmt, wobei das schlechteste Resultat gestrichen werden konnte. Acht von insgesamt 17 Schützinnen und Schützen beendeten die Jahreswertung. Mit Sturmgewehr 57/03 gewann Präsident und Ehrenmitglied Bruno Stamm die Wertung zum 5. Male in ununterbrochener Reihenfolge, diesmal klar vor Beat Stamm, Hans Gisler und Esther Stamm.

Die Zukunft des Schützenvereins Bauen stand im Mittelpunkt und eifrig wurde diskutiert, wie es weiter gehen soll. «Der Verein bleibt weiterhin bestehen», so Präsident Bruno Stamm. «Der Vorstand wird an der GV 2021 entsprechend neu gewählt, ohne Schiessbetrieb fallen diverse Funktionen weg.» Die Statuten würden bis zur Versammlung 2021 neu angepasst und auch Sinn und Zweck des Vereins neu definiert.

Aktivschützen müssen sich anderem Verein anschliessen

«Ende 2020 wird der Verein aus dem Kantonalschützenverein Uri und aus dem Schweizer Schiesssportverband austreten», so Stamm weiter. «Aktivschützen, welche eine Lizenz benötigen, müssen sich dann einem anderen Verein anschliessen.» Die letzten Schüsse auf dem Stand Bauen werden am Ausschiessen vom 3. Oktober abgefeuert. Dazu bestimmten die Anwesenden der Versammlung, dass das Ausschiessen allen interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern von Bauen offen steht.

Im letzten aktiven Schützenjahr besucht man das Eidgenössische Schützenfest in Luzern. Ein Antrag von Stefan Arnold, die angemeldeten Schützen mit 100 Franken aus der Vereinskasse zu unterstützen, wurde einstimmig genehmigt. Noch offen steht, was mit dem Schützenstand, der im Besitze der Gesellschaft steht, passiert. Die Scheibenanlage und der Kugelfang werden ab dem Jahr 2021 zurückgebaut. Trotz etwas längerer GV blieb genügend Zeit für Geselligkeit, denn in diesem Bereich zeigt sich der Schützenverein Bauen nach wie vor spitze.