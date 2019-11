Bauer wählen Gisler und senken Steuern Der amtierende Gemeindepräsident Andreas Gisler wird neuer Landrat. Die Steuern werden auf Antrag der Versammlung auf 95 Prozent gesenkt, zwei Kredite wurden gutgeheissen.

Der abgetretene Toni Infanger und der neue Landrat Andreas Gisler.

(zf) Die Gemeinde Bauen hat das erste Geheimnis für die Urner Gesamterneuerungswahlen gelüftet. An der Gemeindeversammlung vom Montagabend wurde der neue Landratsvertreter bestimmt. Zurückgetreten war Toni Infanger (SVP). Zur Wahl stellten sich einerseits der amtierende Gemeindepräsident Andreas Gisler und Markus Sigrist. Damit standen sich mit Gisler ein Befürworter und mit Sigrist ein Gegner der bereits bestimmten Gemeindefusion von Bauen und Seedorf gegenüber.

Der Fusionsbefürworter macht das Rennen

Die 26 Stimmberechtigten an der Versammlung wählten schliesslich Andreas Gisler mit 14 Stimmen, Markus Sigrist erhielt 11 Stimmen, eine Person legte leer ein. Als Landrat ist Gisler bis zum Ende der Legislatur am 31. Mai 2024, auch wenn die beiden Gemeinden Seedorf und Bauen bis zu diesem Zeitpunkt die Fusion abgeschlossen haben. Danach wird sich zeigen, wie viele Sitze die vereinte Gemeinde im Urner Landrat zugute haben wird.

Genehmigt wurde an der Gemeindeersammlung das Gemeindebudget 2020, das einen leichten Aufwandüberschuss von 2300 Franken aufzeigt, dies bei einem Gesamtaufwand von 712'700 Franken. Aus der Versammlungsmitte kam der Antrag, den Steuerfuss auf 95 Prozent zu senken, der Gemeinderat hätte diesen auf 100 Prozent belassen wollen. Schliesslich beschlossen die Bauer die Steuersenkung.

Zwei Kredite bewilligt

Gutgeheissen wurde ein Kredit von 170'000 Franken für die Sanierung der Wasserleitung Vorderbergli-Reservoir. Weiter wurde ein Kredit von 130'000 Franken bewilligt für die Sanierung des Parkplatzes am See bei der Schifflände, der sich zurzeit in einem schlechten Zustand befindet.