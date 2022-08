Einfache Gesellschaft plant ein Handwerkerzentrum in Erstfeld

Bauprojekt In Erstfeld soll ein Handwerkerzentrum der besonderen Art entstehen Anders als bei Industriegebäuden üblich, wird die Fläche des geplanten Projekts auf verschiedene Stockwerke verteilt. Carmen Epp Jetzt kommentieren 01.08.2022, 05.00 Uhr

Die einfache Gesellschaft Inwerso Immobilien AG und CAS Liegenschaften AG möchte in Uri ein Handwerkerzentrum erstellen. «Diverse Anfragen von Gewerbetreibenden haben uns gezeigt, dass der Bedarf gross ist», erklärt Helen Chappuis, Geschäftsführerin und Bereichsleiterin Architektur von CAS, das Vorhaben.

Während derzeit vor allem die Werkmatt in Altdorf als Gewerbestandort vorangetrieben wird, setzt die Gesellschaft bei ihrem Projekt auf Erstfeld. «Die Gemeinde ist mit der direkten Anbindung an die Autobahn ideal gelegen», begründet Chappuis die Standortwahl. Das Gewerbe in Erstfeld sei jedoch häufig mitten im Dorf angesiedelt. Dem wolle man entgegenwirken und die Erstfelder Wohnviertel gewerbefrei machen.

Der Standort des geplanten Handwerkerzentrums (rot). Bild: PD

So ist das Projekt «Handwerkerzentrum HA2» auf der Parzelle geplant, auf der einst die Kläranlage stand. «Dadurch ist der Bau noch näher an die Autobahn angebunden und von der Hauptstrasse aus sichtbar, was für einen Gewerbebetrieb ebenfalls von Vorteil ist», fügt Chappuis an.

Nachhaltig im doppelten Sinne

In Industrie- und Gewerbegebieten werden Gebäude oft eingeschossig gebaut. Das vereinfacht die Logistik und verkürzt die Wege. Doch der Boden ist bekanntlich begrenzt – und Planer neuer Industriegebäude daher angehalten, Wege zu finden, schonender mit der Ressource Land umzugehen.

Einen solchen Weg geht nun die einfache Gesellschaft mit dem Handwerkerzentrum «HA2» in Erstfeld, einem Konzept der CAS-Gruppe. Dies mit einem aussergewöhnlichen, aber simplen Rezept: Die Fläche des Gebäudes, die sonst auf einem einzigen Geschoss verteilt wäre, wird vertikal in die Höhe gebaut. Die 3275 Quadratmeter Gewerbefläche verteilen sich auf ein Erd- und zwei Obergeschosse, die alle über eine für Lieferwagen befahrbare Rampe erschlossen sind. Durch dieses Konzept wird die fürs Gebäude benötigte Grundfläche reduziert, ohne die Flexibilität einzuschränken, wie Chappuis erläutert.

So soll das geplante Handwerkerzentrum HA2 in Erstfeld dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Nicht nur bei der Baufläche setzt die einfache Gesellschaft bei ihrem neusten Projekt auf Nachhaltigkeit. So besteht die Gebäudehülle des Handwerkerzentrums aus Holz, geheizt wird je nach Nutzungspartei mit Abfallholzschnitzeln oder Grundwasser. Ausserdem kann der Verbrauch von Frischwasser um 40 Prozent reduziert werden, indem das Regenwasser in einer Zisterne gesammelt und verwertet werden kann. «Das Handwerkerzentrum richtet sich also an Unternehmer, die nachhaltig und ökonomisch denken», fasst Chappuis zusammen.

Bis zu zwölf Betriebe finden Platz

Ausserdem können die Unternehmen Synergien nutzen: «Mit einem Standort und einer gemeinsamen Adresse können Kundenbeziehungen gemeinsam gepflegt werden und die Gewerbebetriebe so voneinander profitieren.» Je nach Grössenauswahl der einzelnen Flächen im Handwerkerzentrum finden maximal zwölf kleine, ortsansässige Handwerks- und Gewerbebetriebe im «HA2» Platz. Als mögliche Interessenten werden Sanitär-, Spengler- und Elektrofirmen, eine ortsansässige Schreinerei sowie Start-ups gehandelt.

Konkrete Zusagen kann und will die einfache Gesellschaft noch nicht preisgeben. Schliesslich steht dem Handwerkerzentrum noch das ordentliche Baubewilligungsverfahren bevor. Wenn das reibungslos verläuft, ist das Handwerkerzentrum ab Herbst 2023 bezugsbereit.

