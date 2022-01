KSP Uri: Neue Leiterin Innere Medizin

Nach ihrem Studium der Humanmedizin an der Universität Basel war Constantine Bloch an den diversen Spitälern als Assistenzärztin tätig, bevor sie ihre Stelle als Oberärztin Innere Medizin am Kantonsspital Baden antrat. Zur Erlangung ihres zweiten Facharzttitels Infektiologie absolvierte sie die Weiterbildung am Universitätsspital Basel, wo sie auch als Oberärztin in Vertretung nach Erlangen des Facharzttitels Infektiologie von 2015 bis 2016 tätig blieb.



Infektionen aller Art sind eine sehr häufige Ursache für Krankheiten. Das Spektrum reicht von einem harmlosen Schnupfen bis zu einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung. Zur Beurteilung der Infektion und deren Behandlung drängen sich oftmals umfangreiche Laboranalysen und bildgebende Diagnostik, wie zum Beispiel Ultraschall oder Computertomografie, auf. In diesen schwierigen und komplexen Entscheidungen könne Constantine Bloch ihr Fachwissen optimal einbringen und zur bestmöglichen Betreuung der Patientinnen und Patienten beitragen.