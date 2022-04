Kantonsbahnhof Altdorf: Auf Lifte wird wohl auch künftig verzicht

Behindertengleichstellung Kantonsbahnhof Altdorf: Auf Lifte wird wohl auch künftig verzichtet Der Kantonsbahnhof Altdorf wurde komplett rollstuhlgängig gebaut –, doch die Rampen sind sehr steil. Ein Nachrüsten mit Liften ist für die SBB jedoch vorerst kein Thema. Florian Arnold Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Der neue Kantonsbahnhof von Altdorf sei «vollumfänglich behindertengerecht», wurde stolz vor der Eröffnung im Dezember behauptet. Auf dem Papier mag dies stimmen. Doch die Praxis zeigt nun etwas anderes. Zwar verfügt der Bahnhof über die entsprechenden Rampen, damit alle Wege auch mit dem Rollstuhl absolviert werden können. Doch wer diese benutzt, braucht ganz schön viel Kraft. Dies ist auch schon Transportunternehmer Ruedy Zgraggen (CVP/Mitte, Attinghausen) aufgefallen, wie er in der vergangenen Landratssession zu verstehen gab. Der Umstand sei an ihn herangetragen worden. Bei einem Augenschein habe er selber jemandem geholfen, die Rampe hochzukommen. «Für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einem Rollator ist das sehr mühsam und aus meiner Sicht nicht zumutbar», sagt Zgraggen auf Anfrage. «Für mich ist es unverständlich, warum man in den neuen Bahnhof keinen Lift eingebaut hat.»

Lifte werden bei Störungen zum Problem

Für die Bauplanung des Bahnhofs waren die SBB zuständig. Auf Nachfrage stellen diese klar, man richte sich nach den Vorgaben des Bundesamts für Verkehr. «Gemäss diesen sind Aufzüge lediglich dann sinnvoll, wenn wegen enger Platzverhältnisse Rampen nicht möglich sind», so die Medienstelle auf Anfrage. «Rampen werden unter anderem deshalb bevorzugt, weil bei einer Erschliessung mit Lift das Perron im Störungsfall nicht mehr barrierefrei erreichbar ist.» Während der Planung sei mit der Behindertenorganisation Procap zusammengearbeitet worden. «Diese bezeichnet die Projektentwicklung für den neuen Bahnhof Altdorf auf ihrer Website als vorbildlich.»

Der Bahnhof Altdorf gilt als Komplett behindertengerecht. Nun ist auch der Deckenbelag fertig, womit der Zebrastreifen gemalt werden konnte. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 6. April 2022)

In der Tat war in die Planung auch Procap Uri einbezogen. Man habe über einen Lift diskutiert, sagt Carmen Gisler, welche jeweils für Procap Uri die Baueingaben fachlich prüft. Mängel stellte man aber vor allem bei den Buskanten fest. Durch die Intervention von Procap wurden diese schliesslich auf 22 Zentimeter erhöht. Carmen Gisler erklärt:

«Einen fehlenden Lift konnte man jedoch nicht anfechten, weil die Rampen den Normen entsprachen.»

12 Prozent Steigung als Maximum

Laut Baudirektion Uri weisen die Rampen auf der Westseite eine Steigung von 10,5 Prozent und jene beim Aufgang Ost von 12 Prozent auf. Gemäss den «Richtlinien behindertengerechte Fusswegnetze» der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen seien die Steigungen so gering wie möglich vorzusehen, 12 Prozent gelten aber als Maximum und sind nur ausnahmsweise zulässig – wie eben bei engen Platzverhältnissen, die beim Kantonsbahnhof herrschten.

Der Aufgang Ost ist als Wendel-Rampe gestaltet: Die Steigung beträgt 12 Prozent. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 6. April 2022)

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind wurde schon mehrfach auf die steilen Rampen angesprochen. «In Gesprächen, die regelmässig mit den SBB stattfinden, werden wir diesen Umstand sicherlich nochmals ansprechen und nach Möglichkeiten suchen, wie man die Situation verbessern könnte», so Urban Camenzind. Ein Nachrüsten mit Liften kommt für die SBB jedoch vorderhand nicht in Frage, wie mitgeteilt wurde. «Der Kantonsbahnhof Uri ist erst im Dezember 2021 eingeweiht worden, die Inbetriebnahme verlief reibungslos. Derzeit sind keine weiteren Arbeiten geplant», heisst es in der Stellungnahme der SBB.

