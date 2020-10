Video Wegen Hochwasser: Autobahn A2 zwischen Beckenried und Erstfeld gesperrt – Einschränkungen im Bahnverkehr Der starke Regen in der Innerschweiz lässt Bäche über die Ufer treten. So musste die Autobahn A2 zwischen Beckenried NW und Erstfeld UR am frühen Samstagmorgen wegen Hochwasser gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr war am frühen Samstagmorgen eingeschränkt. Aktualisiert 03.10.2020, 09.32 Uhr

Die Autobahn A2 wurde in der Nacht auf Samstag vorsorglich gesperrt. Die Reuss führt sehr viel Wasser. Auch kleinere Strassen sind wegen Hochwassergefahr nicht begehbar. Ein Feuerwehrmann im Gespräch mit einer Spaziergängerin. Die starken Regenfälle liessen den Pegel der Reuss ansteigen. Diverse Feuerwehren des Kantons Uri standen in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Die Feuerwehr bereitet die kontrollierte Überflutung vor. Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, Sturm- und Wasserschäden zu beheben und Sperren in Betrieb zu nehmen. Die Feuerwehr bereitet beim Interventionspunkt im Eyschachen in Altdorf die Barrikaden für die Kontrollierte Überflutung vor. Kein Verkehr am Samstagmorgen: Die Autobahn A2 ist zwischen Erstfeld und Beckenried gesperrt.

(sda/jus)

In Seedorf sei um Mitternacht der Hochwasseralarm der Reuss ausgelöst worden, wie die Kantonspolizeien in Uri und in Nidwalden auf Anfrage mitteilten. Seither seien mehrere Feuerwehren des Kantons Uri damit beschäftigt, Bauten vor dem Hochwasser zu schützen, Sturm- und Wasserschäden zu beheben und Sperren in Betrieb zu nehmen.

Das Video zeigt den hohen Wasserstand der Reuss in Seedorf am Samstagmorgen:

Die Polizei sperrte die Autobahn A2 zwischen Beckenried und Erstfeld in beiden Fahrtrichtungen, da die Fahrbahn zwischen Seedorf und Attinghausen im Kanton Uri unter Wasser steht. Zwischen Gurtnellen und Wassen ist die Kantonsstrasse im Bereich Pfaffensprung gesperrt.

Sperrung bis mindestens Samstagnachmittag

Die Sperrung der A2 dürfte in beiden Fahrrichtungen bis mindestens am Samstagnachmittag dauern. Der Transitverkehr, insbesondere der Schwerverkehr, wird in beiden Richtungen über die A13 San-Bernadino-Route umgeleitet, teilte die Kantonspolizei Uri am frühen Samstagmorgen in einem Communiqué mit.

Die Autobahnraststätte an der Gotthardroute und das Schwerverkehrszentrum in Erstfeld hätten evakuiert werden müssen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Im Schwerverkehrszentrum wurden die 120 anwesenden Lastwagenchauffeure geweckt und in Absprache mit der Kantonspolizei Tessin zur Weiterfahrt, grösstenteils ins Tessin, aufgefordert. Auch Last- und Personenwagen, welche auf diversen Parkplätzen zwecks Übernachtung abgestellt waren, seien vorsorglich evakuiert worden, damit diese nicht durch ein allfälliges Hochwasser blockiert oder gar beschädigt werden.

Matterhorn Gotthard Bahn stellt auf zwei Strecken Betrieb ein

Laut einer Mitteilung der Matterhorn Gotthard Bahn ist der Betrieb am Autoverlad Furka zwischen Oberwald (VS) und Realp (UR) eingestellt. Grund sei eine Sperrung der Strasse zwischen Realp und Hospental infolge eines Erdrutsches. Zudem ist die Strecke zwischen Münster (VS) und Andermatt (UR) wegen Hochwassergefahr unterbrochen. Zwischen Münster und Oberwald sowie zwischen Hospental und Andermatt verkehren Ersatzbusse. Keine Ersatzbeförderung gebe es zwischen Oberwald und Hospental. Die Dauer der Sperrung sei unbestimmt. Unterbrochen ist auch die Strecke zwischen Andermatt und Oberalppass wegen eines Gleisschadens.

Die Zugstrecke zwischen Erstfeld und Flüelen ist von der Überschwemmung nicht betroffen.

Kleiner Erdrutsch in Engelberg

Wie ein Leser-Reporter gegenüber der Online-Zeitung «20 Minuten» berichtet, soll es in Engelberg zu einem Erdrutsch gekommen sein. Die Kantonspolizei Obwalden kann dies bisher nicht bestätigen. Es sei ein zu keiner Schadenmeldung gekommen.

Kein Grund zur Sorge in Zug und Luzern

Die Kantone Zug und Luzern sind bisher nicht vom Starkregen betroffen, wie die Kantonspolizeien gegenüber dieser Zeitung bestätigen.

Starkregen auch im Tessin

Auch im Tessin schüttet es derzeit wie aus Kübeln. Laut SRF Meteo hat es in den vergangen 24 Stunden zum Teil mehr geregnet als sonst im ganzen Monat Oktober. So sind in Mosogno 305 Millimeter Regen gefallen. Auch sonst gab es im Tessin und in angrenzenden Gebieten teilweise deutlich über 100 Millimeter Niederschlag.