Die neue Urner Landratspräsidentin Cornelia Gamma im Interview

Uri Neugewählte Landratspräsidentin sagt: «Bei der Arbeit werde ich den Hut ablegen» Cornelia Gamma wird heute Mittwoch zur Landratspräsidentin gewählt. Die 53-Jährige freut sich auf ein spannendes Jahr als «höchste Urnerin». 15.06.2022, 05.00 Uhr

Die neue Landratspräsidentin Cornelia Gamma. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 13. Juni 2022)

Im Gespräch verrät Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf), wie sie in den Kanton Uri und zur Politik fand und mit welchen Grundsätzen sie den Landrat nun leiten wird.

Sie sind 1990 vom Kanton Schwyz ins Urnerland gezogen. Wie kam es dazu?

Cornelia Gamma: Ich bin zwar im Kanton Schwyz aufgewachsen, meine Grosseltern kamen beide aus dem Kanton Uri, mein Grossvater war ein Isenthaler. Ins Urnerland gezogen bin ich wegen der Liebe zu meinem damaligen Mann. Die Liebe zum Kanton Uri ist geblieben.

Und das Interesse für Politik entstand erst hier oder haben Sie das mitgebracht?

Das wurde mir von meinem Elternhaus mitgegeben. In meiner Jugendzeit haben mein Bruder und mein Vater oft «gestritten», wie ich es damals nannte. Rückblickend gesehen haben sie wohl einfach politisiert. Das war gewissermassen der Einstieg ins Politische für uns Kinder. Mein Bruder war kurz Mitglied der SP/Grüne, meine jüngere Schwester bis im Sommer SP-Kantonsrätin in Schwyz.

Wie passen Sie als FDP-Mitglied ins Familienbild?

Mein Vater war Käser, hatte ein eigenes Geschäft. Er war zwar nie Mitglied einer Partei, aber im Nachhinein betrachtet hat er als typischer Kleinunternehmer jeweils die FDP-Linie vertreten. Und da ich mich mit ihm auch politisch gut verstehe, fühle ich mich mit meinem Gedankengut bei der FDP am besten aufgehoben.

Cornelia Gamma vor dem Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, in dem sie arbeitet. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 13. Juni 2022)

Sie sind Pflegefachfrau und arbeiten als Stationsleiterin im Alters- und Pflegeheim Rüttigarten. Läge da nicht eine andere Partei näher?

Ich finde nicht. Auch ein Gesundheitsbetrieb ist von der Struktur her ein Unternehmen, das funktionieren muss. Wir bieten Arbeitsplätze, vor allem im Teilzeitbereich und vor allem für Frauen, und bilden auch Fachkräfte aus. Von daher bin ich in der FDP sicher richtig.

So richtig, dass Sie die Politik irgendwann auch im Landrat vertreten wollten.

Ich wurde 2012 angefragt, ob ich kandidieren möchte. Damals hat der Zeitpunkt für mich aber nicht gestimmt. Meine drei Söhne waren noch nicht erwachsen und ich hatte erst die Stelle im Rüttigarten übernommen. Und wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen und brauche Zeit dafür. Das war damals noch nicht gegeben.

Vier Jahre später war die Ausgangslage eine andere?

Ja. 2016 waren meine Jungs volljährig und ich 50 Prozent im Nachtdienst tätig. Da hatte ich Zeit und Platz für etwas Neues, das ich für mich und auch für die Bevölkerung machen kann. Also habe ich mich in den Landrat wählen lassen.

In den acht Jahren im Landrat haben Sie keinen eigenen Vorstoss eingereicht. Wieso?

Ja, tatsächlich. Wäre das hier ein Vorstellungsgespräch, müsste ich das wohl als eine Schwäche anführen (lacht). Das liegt daran, dass ich mich mit den Formulierungen schwer tue. Mein Rucksack ist weder juristisch noch finanziell, mein Schwerpunkt liegt im Gesundheitswesen. Da helfe ich lieber mit bei anderen Vorstössen, indem ich mitunterzeichne oder schaue, Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen. Und nur einen Vorstoss einreichen, damit ich einen eingereicht habe, ergibt für mich wenig Sinn.

Den Wählerinnen und Wählern scheint das zu gefallen. Sie wurden, nachdem Sie 2016 für die FDP einen Sitz gewonnen haben, 2020 mit einem besonders guten Resultat wiedergewählt. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Ich war selber positiv überrascht, dass ich so viele Stimmen erhalten habe. Und dass ich 2020 in Schattdorf fast 50 Prozent der Stimmen von ausserhalb der Partei erhalten habe, zeigt, dass man manchmal auch Köpfe wählt und nicht nur die Partei. Ein Erfolgsrezept in dem Sinn habe ich nicht. Ich bin aber wohl durch meine Engagements im Frauen- und Mütterverein Schattdorf und im Urner Turnverein durchaus präsent in der Gemeinde.

Apropos Turnverein: Als dessen Präsidentin sind sie seit 2016 die «höchste Turnerin» – ein Omen für Ihre heutige Wahl zur «höchsten Urnerin»?

Bei der Wahl zur «höchsten Turnerin» wurde im Zeitungsartikel scherzhaft das T in Klammern gesetzt. Damals sagte ich noch, dass das sicher nie zum Tragen kommen werde (lacht).

Was hat Sie dann dazu bewogen, sich 2019 fürs Landratsbüro aufstellen zu lassen?

Es waren wieder die Umstände, die gestimmt haben. Ein Engagement im Landratsbüro ist heutzutage nicht mehr so einfach mit dem Beruf zu vereinbaren. Ich habe das mit der Geschäftsleitung des «Rüttigartens» angeschaut und mit deren Unterstützung die Gelegenheit wahrnehmen können.

Seit 2021 ist die Ratsleitung mit Präsidentin Sylvia Läubli und Ihnen als Vizepräsidentin in Frauenhand. Hat man das gespürt?

Das müsste man die Landrätinnen und Landräte fragen. Ich kann nur sagen, dass Sylvia Läubli und ich eine sehr gute und freundschaftliche Basis zueinander gefunden haben. Einige Anlässe konnten wir zusammen besuchen, und ich habe viel von ihr profitieren und lernen können. Vielleicht hat man das auch im Landrat gemerkt, dass wir als Team harmoniert haben.

Wie stehen Sie allgemein zur Frage, ob es mehr Frauen in der Politik und in Führungspositionen braucht?

Einfach nur Frauen der Quote wegen zu nominieren oder zu wählen, halte ich für den falschen Ansatz. Die Frauen sollten schliesslich auch wollen. Dafür wünsche ich ihnen grundsätzlich mehr Mut und Selbstsicherheit, sich ein Amt zuzutrauen. Es muss aber auch der Zeitpunkt stimmen. Da brauchen die Frauen vielleicht vermehrt die Motivation des Umfelds, sich mit dessen Unterstützung zu engagieren. Es ist jetzt das erste Mal, dass eine Frau von einer Frau das Landratspräsidium übernimmt, und es wäre schön, wenn das die Zukunft wäre und nicht einmalig für die nächsten 20 Jahre.

Heute werden Sie zur Landratspräsidentin gewählt. Was bedeutet Ihnen das?

Es ist eine grosse Ehre und ich habe auch einen gewissen Stolz, als «Lachoonige» den Kanton Uri nach Aussen vertreten zu dürfen. Gleichzeitig bin ich mir aber auch bewusst, dass das ein spezieller, grosser und anspruchsvoller Hut ist, den ich nun ein Jahr lang tragen darf. Bei der Arbeit werde ich den Hut jedoch ablegen und weiterhin die Pflegefachperson sein und nicht die «höchste Urnerin».

Nun folgt ein Jahr mit vielen Terminen und Reden. Freuen Sie sich darauf?

Ja. Ich bin grundsätzlich ein geselliger Mensch, gerne unter Leuten und lerne auch gerne neue Menschen kennen. An den Anlässen, zu denen ich eingeladen bin, werde ich nicht stundenlange Reden halten. Das wird glücklicherweise auch nicht mehr verlangt. Wichtiger ist mir, gut vorbereitet zu sein und dem Anlass entsprechend passende Worte zu finden.

Zur Person Cornelia Gamma, Landratspräsidentin Zur Person Cornelia Gamma ist in Küssnacht SZ aufgewachsen und gelernte Kinderkrankenschwester. Seit 2008 arbeitet sie als Pflegefachfrau im Alters- und Pflegeheim Rüttigarten in Schattdorf, 2016 hat sie dort die Stationsleitung übernommen. 2007 ist Cornelia Gamma der FDP Schattdorf beigetreten. Neben ihrer politischen Karriere engagiert sie sich im Vorstand des Damenturnvereins Schattdorf, im Vorstand des Frauen- und Müttervereins Schattdorf sowie im Vorstand des Urner Turnverbands. Letzterem steht sie seit 2016 als Präsidentin vor. Cornelia Gamma ist 53 Jahre alt, geschieden und Mutter dreier Söhne im Alter zwischen 24 und 27 Jahren. Zu ihren Hobbys zählt sie die Familie, die Natur, Lesen und Sport. (eca)

Und mit welchem Stil werden Sie den Landrat leiten?

Für mich ist Kommunikation das Zauberwort. Ich möchte dafür sorgen, dass man im Landrat weiterhin eine gute und respektvolle Gesprächskultur pflegt. Diskussionen sollen Platz haben, gegenseitige Wertschätzung und Respekt sind mir aber wichtig. Auch eine Prise Humor darf nicht fehlen. Lachen ist schliesslich gesund, und wenn man auch mal lachen kann im Landratssaal, habe ich für die Gesundheitsförderung auch was gemacht.

Und danach? Geht es einen Schritt weiter in Richtung Regierungsrat?

Ich habe mir tatsächlich, doch nur kurz, mal Gedanken gemacht, einen Stock höher zu gehen. Aber ein Regierungsratsmandat ist dann doch ein anderes Kaliber als eine Landrätin zu sein. Auch gegenüber einer Gemeinde. Als Landrätin und auch nun als Landratspräsidentin sind die Termine grossteils vorgegeben, selten was Akutes. Das kann ich gut planen und auch mit meinem Job arrangieren. Ich arbeite sehr gerne als Pflegefachfrau. Mein Beruf ist meine Berufung – und das soll auch so bleiben.

