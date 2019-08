Bei TriffAltdorf soll die Lust aufs Lesen geweckt werden Eliane Latzel präsentiert ihre literarischen Neuentdeckungen. Ein Fokus liegt diesmal auf besonderen Lebensentwürfen.

Im Bücherkoffer für den Lesetreff vom kommenden Mittwoch stecken viele Überraschungen. (Bild: PD

(pd/ml) Der Koffer für den nächsten Lesetreff ist mit Lektüre gefüllt. Der Anlass findet am Mittwoch, 28. August, von 18 bis 20 Uhr, bei TriffAltdorf (Dätwylerstrasse 15) statt.

Es ist ein Anliegen der Organisatoren, am Lesetreff in ungezwungener Atmosphäre aus der grossen Fülle von neuen Büchern, Themen, Formen und Verlagen Besonderes hervorzuheben. Obwohl Eliane Latzel persönlich die Mehrzahl der Bücher in digitaler Form liest, bringt sie die meisten Titel in gedruckter Form mit, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst einen ersten Blick ins Buch werfen können.

Viele der Bücher sind Neuerscheinungen

Mit im Angebot sind Prosa und Lyrik, ebenso vertreten sind Übersetzungen von Klassikern, Biografien, Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher und Vorschläge für E-Books. Es sind vorwiegend Neuerscheinungen der letzten Monate, die Eliane Latzel kürzlich gelesen hat, und gerne weiterempfiehlt.

Schwerpunkt ist dieses Mal der Hinweis auf besondere Lebensentwürfe, sei es auf fiktive Schicksale in Romanen oder Verhängnisse im realen Leben, bedingt durch Geschichte, Politik oder persönliche Umstände. Die Lektüre-Liste, die den Interessierten zusätzlich abgegeben wird, versteht sich nicht als Bestseller-Liste, sondern dient der Orientierung und soll neugierig machen, noch mehr zu lesen.

Die Titel können in der Kantonsbibliothek Uri entliehen werden. Alle Interessierten sind zum Lesetreff herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.