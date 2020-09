«Beim Malen versuche ich die Schönheit der Natur wiederzugeben» – Erstfelder zeigt seine Bilder In einer Ausstellung im Schloss A Pro in Seedorf sind 30 Bilder von Ruedi Steiner zu sehen. Bei seinem Hobby lässt er sich auch von den grossen Meistern der Malerei inspirieren. Markus Zwyssig 03.09.2020, 05.00 Uhr

Der in Erstfeld wohnhafte Ruedi Steiner zeigt im Schloss A Pro seine Bilder. Bild: PD

Bereits als Kind habe er gerne gezeichnet, sagt Ruedi Steiner. Später in jungen Jahren habe er als Autodidakt mit Malen begonnen. Geboren im Juni 1952 und aufgewachsen in Ibach SZ, wohnt er nun seit 50 Jahren im Kanton Uri. «Die Schönheit der Natur versuchte ich immer wieder mit malen wiederzugeben, inspiriert auch von den grossen Meistern der Malerei.»

Durch Weiterbildung, Literatur und mit einem 3-Jahres-Studium bei der neuen Kunstschule Zürich vertiefte Ruedi Steiner sein Schaffen. «Für mich ist die Malerei ein Eintauchen in eine eigene Welt», sagt er. Das Betrachten der Objekte mit Formen, Farben, Licht und Schatten, und das Übertragen auf die Leinwand, erfülle ihn mit grosser Freude. Wenn immer es das Wetter ermögliche, gehe er in der freien Natur seinem Hobby nach, für ein Bild sind das etwa vier bis fünf Sitzungen, auch ein Foto helfe dabei, eine Stimmung einzufangen. «Da ich gerne auf der Insel Elba bin, und das Meer so liebe, sind auch dort Bilder entstanden.»

Das Schloss A Pro, gemalt von Ruedi Steiner. Bild: PD

Farben würden ihn immer wieder in eine kreative Stimmung bringen, da müsse er einfach zum Pinsel greifen. «Auch das positive Feedback der Besucher ist für mich Ansporn für weiteres Schaffen.» Ruedi Steiners Bilder sind hauptsächlich in Öl aber auch in Aquarell, Pastell oder in einer Mischtechnik. Die Ausstellung ist zurzeit im Schloss A pro zu sehen mit 30 Bildern mit naturalistischen Motiven wie Landschaften und stilistischen Bildern in Formaten 40 x 50 cm und 50 x 60 cm.

Ruedi Steiner fängt mit seinen Bildern auch besondere Stimmungen ein. Bild: PD

Hinweis: Die Ausstellung ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Am Montag und Dienstag ist das Schloss A Pro in Seedorf geschlossen. Zu sehen sind die Bilder von Ruedi Steiner bis am 18. Oktober.